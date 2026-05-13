El crucero confinado ante la sospecha de un brote de norovirus tiene programada una escala en Gijón este domingo

El crucero "Ambition", ahora confinado tras la detección de lo que se sospecha que podría ser un brote de norovirus, que causa gastroenteritis, tenía previsto hace escala en Gijón este fin de semana. Así figura en la agenda de la Autoridad Portuaria, que había anunciado la llegada de este gran buque a la ciudad el próximo día 17, el domingo. A bordo de este crucero viajan 1.700 personas y acaban de hacer escala en Burdeos, pero se están aplicando medidas preventivas después de que varias decenas de pasajeros hayan manifestado síntomas de vómitos y diarrea.

Unas 1.700 personas permanecen confinadas a bordo de este crucero en Burdeos, en el suroeste de Francia, con hasta 80 pasajeros con síntomas. Consta el fallecimiento de una persona, un hombre de 90 años que había sufrido problemas digestivos un día antes de fallecer, pero lo trascendido hasta ahora es que su muerte se achaca a causas naturales.

Los afectados de este crucero han sido explorados por sanitarios y se les han tomado muestras para confirmar el diagnóstico y evaluar qué medidas deben implementarse. Las autoridades francesas también han desvinculado de manera expresa este brote con el hantavirus del MV Hondius.

El crucero 'Ambition' llegó a Burdeos procedente de las Islas Shetland tras hacer escala en Belfast (Irlanda del Norte), Liverpool (Reino Unido) y Brest (noroeste de Francia). Las autoridades, que esperan los resultados de las pruebas hoy mismo, investigan una posible intoxicación alimentaria y, aunque en un primer análisis no se ha hallado la presencia de norovirus, se está a la espera de nuevos resultados en el hospital de Burdeos.

Gijón, por su parte, está en plena temporada de cruceros. Solo este mes están programados ocho escalas. El "Ambition", además, es un crucero que visita la ciudad con frecuencia. El verano pasado ya hizo escala en la ciudad, con una mayoría de pasajeros británicos.