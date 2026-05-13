Cuarenta y cinco establecimientos llenarán Gijón de pinchos durante diez días: "Será un nuevo éxito, volverán a sorprendernos"

Un total de cuarenta y cinco establecimientos de todos los barrios de la ciudad participarán del 15 al 24 de mayo en la 18.ª edición del Campeonato de Pinchos y Tapas de Gijón, una cita que "ha sabido crecer año tras año hasta ser un referente a nivel nacional", tal y como destacó el presidente de Divertia, Oliver Suárez, en la presentación del certamen. "Gijón de pinchos" distinguirá a las mejores elaboraciones con las "Escaleronas" de Oro, Plata y Bronce. Además, habrá otras siete distinciones, entre ellas la mención especial otorgada por los lectores de LA NUEVA ESPAÑA a través de la web de este periódico.

La lista de galardones la completarán las menciones espaciales a los pinchos "Armonización con Bodegas Vilano", "I+D+i Equip-Astur", "Favorito del público", "Asturiano", "Clásico" y "Don Pelayo". María González, la jefa de proyectos de Fenicia, la empresa que organiza el campeonato, fue la encargada de explicar las distintas fases de "Gijón de pinchos".

El jurado que elegirá la clasificación de las propuestas de los establecimientos recorrerá los negocios del lunes 18 al miércoles 20 y el jurado que determinará a los finalistas pasará por los bares el jueves por la tarde. El sábado 23 de mayo se conocerán los finalistas y el martes 25, una vez finalizado el certamen, se realizará la entrega de premios.

Oliver Suárez animó a todos los gijoneses y visitantes a disfrutar de las creaciones culinarias que ofrecerán los 45 negocios. "Será una nueva muestra del talento, el esfuerzo y la capacidad de innovación de los hosteleros, que ya han conseguido llevar Gijón más allá de las fronteras de nuestra región", subrayó el presidente de Divertia, antes de resaltar que "este año el nivel volverá a ser muy alto".

Un nivel "muy alto"

Respecto a la importancia de este tipo de eventos para el sector, Suárez reivindicó que "Gijón de pinchos supone más que una competición, ya que es una actividad económica que sirve para activar a la hostelería local".

Por su parte, el líder de la patronal hostelera Otea en Gijón, Ángel Lorenzo, expresó que "con este certamen Gijón volverá a ser el epicentro gastronómico de la cocina en miniatura". "Hay que agradecer a los establecimientos que participan en un periodo que es complicado para la hostelería por el incremento de los costes y por los problemas para conseguir a nuevos trabajadores. Pese a ello, la ciudad da un nivel gastronómico muy importante", desarrolló Lorenzo.

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En la pasada edición de "Gijón de pinchos", el establecimiento que logró la "Escalerona de Oro" fue El Quinto, que apostó por un homenaje al arroz con pitu.