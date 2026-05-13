"Es lo que defendemos y seguiremos defendiendo": el reiterado no del gobierno a la retirada del monumento del Simancas

"No se puede autorizar su retirada porque está protegido por el Catálogo. Es lo que defendemos y lo que seguiremos defendiendo", reiteró el edil de Urbanismo, y portavoz forista, Jesús Martínez Salvador, al ser preguntado por la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, por la posición del gobierno local ante la resolución de la consejería que lidera Ovidio Zapico (IU) ordenando la retirada del monumento del Simancas por incumplir las leyes de memoria democrática y ser un símbolo de exaltación franquista.

Desde la consejería de Derechos Ciudadanos se entiende que las condiciones de protección del Catálogo no son suficientes frente a la actual legislación. No opina lo mismo el gobierno local que ya adelantó que en el ámbito de sus competencias no va a autorizar ninguna actuación sobre el conjunto escultórico. Martínez Salvador no solo recordó que esa pieza adosada al colegio de la Inmaculada está protegida en el Catálogo Urbanístico aprobado en 2019 paralelamenta a la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación (PGO). También puso en valor que la ficha del Catálogo que le da amparo se mantiene sin cambios desde 2009.

Las secas contestaciones de Foro a Vox

El edil forista dio esas explicaciones en una desabrida contestación a la portavoz de Vox. No era la primera ni seria la última. Unos minutos antes Sara Álvarez Rouco había preguntado por proyectos de vivienda que tuviera en marcha el gobierno local. "Me remito a lo ya dicho", le espetó el forista en referencia a un debate sobre el mismo asunto que había tenido lugar al inicio del Pleno y al que no asistió Rouco por estar en una sesión del parlamento asturiano. De hecho Martínez Salvador la recibió con un irónico "bienvenida al Pleno" al que la edil de Vox se incorporó tras el habitual receso de mediamana.

El siguiente desplante fue la decisión del forista de no contestar a la pregunta de Rouco sobre la ausencia del edil de Tráfico, el forista Pelayo Barcia, del desarrollo y presentación del estudio de viabilidad sobre el soterramiento del tráfico en el Muro. Un soterramiento con el que, en las actuales condiciones, Barcia es muy crítico. "Lamento que traiga al Pleno asuntos que nada tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los gijoneses. En esto no vamos a participar", sentenció Martínez Salvador. "¿Se analiza una cuestión de tráfico sin que entren el edil y los técnicos de Tráfico? Total, nada se va a ejecutar: otra chapuza de Foro y 133.00 euros tirados a la basura", remató la edil de Vox.

El plan integral para El Molinón

Más suerte tuvo Rouco con Gilberto Villoria al que correspondía dar respuesa a su pregunta sobre obras en El Molinón. No hubo problemas de tono aunque tampoco le dio la razón en la necesidad de una gran reforma integral en el edificio ya que en esa actuación integral, aunque sea por partes, ya se está.

Villoria recordó los dos millones de euros para empezar con la sustitución de las cubiertas, los 450.000 euros para el refuerzo estructural y 150.00 euros para la reforma de puertas. Ambos proyectos están ahora en fase de redacción.