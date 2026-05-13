Formación, digitalización y fidelización de clientes: las medidas del Ayuntamiento de Gijón para impulsar el comercio local

El Ayuntamiento de Gijón/Xixón presentarán las nuevas medidas de apoyo al comercio local impulsadas en colaboración con la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, dentro de la estrategia municipal de promoción y dinamización del sector.

La iniciativa se enmarca en el Plan Local de Orientación Comercial de Gijón 2025-2028 y en el Acuerdo de Concertación Social "Gijón Futuro 2024-2027", que reconocen al comercio de proximidad como un sector estratégico para el desarrollo económico, social y urbano de la ciudad.

En dicho acto se darán a conocer las principales actuaciones previstas en materia de formación, digitalización, promoción y fidelización de clientes para fortalecer la competitividad del comercio gijonés a lo largo de este año.

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Durante la presentación, se contará con las intervenciones de: Ángela Pumariega, Vicealcaldesa y Concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. Sara Menéndez y Fernando Clavijo, Presidenta y Gerente, respectivamente, de Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, así como del Director-Gerente de PETSA, Luis Díaz.