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Formación, digitalización y fidelización de clientes: las medidas del Ayuntamiento de Gijón para impulsar el comercio local

Mañana se presentan las nuevas medidas de apoyo del consistorio, en colaboración con la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias

Presentacion del Plan Local de Orientacion Comercial de Gijon Xixon 2024 2028, en una imagen de archivo

Presentacion del Plan Local de Orientacion Comercial de Gijon Xixon 2024 2028, en una imagen de archivo

L. L.

El Ayuntamiento de Gijón/Xixón presentarán las nuevas medidas de apoyo al comercio local impulsadas en colaboración con la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, dentro de la estrategia municipal de promoción y dinamización del sector.

La iniciativa se enmarca en el Plan Local de Orientación Comercial de Gijón 2025-2028 y en el Acuerdo de Concertación Social "Gijón Futuro 2024-2027", que reconocen al comercio de proximidad como un sector estratégico para el desarrollo económico, social y urbano de la ciudad.

En dicho acto se darán a conocer las principales actuaciones previstas en materia de formación, digitalización, promoción y fidelización de clientes para fortalecer la competitividad del comercio gijonés a lo largo de este año.

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Durante la presentación, se contará con las intervenciones de: Ángela Pumariega, Vicealcaldesa y Concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. Sara Menéndez y Fernando Clavijo, Presidenta y Gerente, respectivamente, de Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, así como del Director-Gerente de PETSA, Luis Díaz.

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