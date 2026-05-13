Gijón nombrará a Massiel como hija adoptiva de la ciudad: "Es una mujer pionera y valiente"

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, propondrá a la cantante Massiel como Hija Adoptiva de la ciudad. La propuesta será trasladada este miércoles a la Junta de Portavoces, en la que se abordará la convocatoria del Pleno de Honores y Distinciones, previsto para el viernes 5 de junio.

El reconocimiento busca subrayar la estrecha relación que la artista ha mantenido siempre con Gijón, una ciudad en la que pasó parte de sus primeros años y con la que ha conservado un fuerte vínculo afectivo. Un vínculo que quedó patente el año pasado cuando apareció por sorpresa durante la gala inaugural del Festival Internacional de Cine, el FICX, de la mano de Rodrigo Cuevas.

María de los Ángeles Felisa Santamaría Espinosa, conocida artísticamente como Massiel, nació en Madrid el 2 de agosto de 1947. Hija de padres asturianos, está considerada una de las grandes figuras de la música popular española y un referente de la cultura contemporánea. Su trayectoria artística, marcada por una fuerte personalidad y una amplia proyección internacional, tuvo uno de sus momentos más destacados con su victoria en el Festival de Eurovisión de 1968, un hito que abrió camino a la música española en el exterior.

La relación de Massiel con Gijón se ha mantenido viva a lo largo de los años. La cantante fue pregonera de la Semana Grande en 2013 y recibió en 2025 el Premio Isaac del Rivero del Festival Internacional de Cine de Gijón. Moriyón defendió la propuesta como “el reconocimiento a una mujer pionera y valiente que ocupa un lugar privilegiado en la memoria sentimental de varias generaciones”. La alcaldesa destacó además “su voz, su fuerza y su manera única de entender la música”, que, señaló, la han convertido “en un símbolo de libertad, cercanía y autenticidad”.

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“Desde aquella inolvidable noche de Eurovisión en 1968 hasta hoy, Massiel ha sabido ganarse el cariño profundo del público gracias a una trayectoria sincera y llena de personalidad”, añadió Moriyón, quien remarcó que Gijón “ha ocupado siempre un lugar especial en ese camino compartido de afecto mutuo, admiración y recuerdos imborrables en una ciudad que siempre la ha sentido muy suya”.