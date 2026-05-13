La Liga de Debate Escolar de Gijón ya tiene finalistas: seis institutos lucharán por el título a la mejor retórica

Dominar los silencios, proyectar la voz con seguridad, controlar el lenguaje no verbal y estructurar un argumento lógico bajo presión son cualidades que definen a un buen orador. Estas facultades, propias de la retórica más depurada, son las que ostentan los chicos y chicas participantes en la Liga de Debate Escolar Municipal de Gijón, cuya semifinal se celebró este miércoles en la Escuela de Comercio de Gijón. El encuentro sirvió para demostrar que el pensamiento crítico "está más vivo que nunca en las aulas" y sirve como cantera de talentos una fase de "altísimo nivel", según estiman desde la organización, que recae en la Asociación Habla Gijón y el área de Juventud Municipal desde hace casi una década. Tras una deliberación muy ajustada del jurado, los seis equipos finalistas, todos ellos compuestos por alumnos de 1º de Bachillerato, son el IES Jovellanos, el Colegio Virgen Mediadora, el IES Montevil, el IES Rosario de Acuña, el IES Emilio Alarcos y el IES El Piles.

La liga de debate escolar de Gijón ya tiene finalistas en su edición 2026, en imágenes / Juan Plaza

Todavía queda casi un mes para que se batan en duelo todos los equipos en el Centro Municipal Integrado (CMI) Pumarín Gijón Sur, cita que se celebra el 10 de junio, pero tras la alegría recibida al pasar de fase, los equipos ya se muestran entusiasmados por este encuentro, donde deberán discutir si se debe prohibir el uso de las redes sociales a los menores de edad. El IES Jovellanos, clasificado en primer lugar, cuenta entre sus filas a Judith Murias, Nur Fernández, Daniela Domínguez, Eva González, Jorge Uría y Román Lobo; el equipo explica que su formación es el resultado de una selección de "fichajes" de los mejores oradores de los equipos cayeron en las fases internar de clasificación para representar al instituto. Los jóvenes afirman que esta experiencia les otorga una soltura que hace que "exponer en clase sea una tontería al lado de esto". Sin embargo, reconocen la dificultad de la técnica dialéctica, señalando que lo más complicado es "evitar decir 'tienes razón' y quitarles todo el crédito" al equipo contrario, incluso cuando sus argumentos son sólidos.

Desde el Colegio Virgen Mediadora, segundas en la tabla, Alicia Alonso, Carmen Valdivia, Rocío Alarcón, Carlota Perdomo y Laura Mores mantienen viva la tradición de su centro en este certamen. Para ellas, el debate tiene un componente de "actuación" y diversión, también mencionando incluso el uso de elementos visuales como máscaras en sus intervenciones. Agradecen el apoyo de sus tutoras y aseguran que su objetivo es "ganar al Jovellanos", que es el rival que más les preocupa para la gran final al haber clasificado en primer lugar.

El IES Montevil, que logra la tercera posición, cuenta con Covadonga Alonso, Diego López, Tiago Dean, Pablo García y Mario Fernández en su escuadra. Tienen experiencia previa en el debate, ya que en su centro incluye la activiad en la programación. El grupo comenta que lo más difícil es "presentar ante el público", ya que, aunque los argumentos se dominen en privado, al subir al estrado "tiemblan los pies". Además, reivindican con humor que su éxito debería servir para conseguir, por fin, esa pista cubierta que "tanto necesitamos" y que aprovechan para reclamar.

En cuarto lugar se sitúa el IES Rosario de Acuña, representado por Mario Torres, Aroa Crespo, Borja Laza, Daniela de la Granda, Sheila Abreu y Sara Burgueño. Ellos centran su estrategia en la gestión del tiempo y la originalidad. El equipo explica que buscan formas de "distinguirse respecto al resto" para captar la atención del receptor y no solaparse entre ellos con los mismos argumentos. Consideran que haber llegado a la final "ya es un éxito".

El IES Emilio Alarcos, quinto clasificado, acude a través de la representación de Laura Flores, Lamiel Kalouri, Paula Cue, Lara Fernández y Pelayo Álvarez. Las chicas describen el proceso como "estresante pero interesante". Para ellos, el mayor aprendizaje radica en la autocrítica y en la capacidad de "encontrar cómo refutar nuestros propios argumentos" para estar preparados ante cualquier ataque del oponente.

Finalmente, el IES El Piles cierra el grupo de finalistas con Paula Yenes, Naroa Díaz, Nayala Lugo, Mina Cía y Gonzalo Miranda. A pesar de no tener experiencia previa en ligas de debate, han logrado clasificarse con una propuesta "fuerte y sin presión". El grupo confiesa que el interés surge a raíz de las clases de formación recibidas por Habla Gijón y que, aunque se sienten nerviosos por enfrentarse a los líderes de la tabla, afrontan el mes de preparación que queda para la gran final con "todas las ganas del mundo".