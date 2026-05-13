Massiel, Hija Adoptiva de Gijón: "Siempre me he considerado asturiana"

"Siempre me he considerado asturiana". Así celebra hoy Massiel la noticia de que la Alcaldesa la propondrá como Hija Adoptiva de Gijón este año. La artista, que asegura sentir "un gran amor" por la región y por la ciudad, no se esperaba el reconocimiento y está viviendo una jornada frenética de mensajes y llamadas, pero contenta. La cantante ya había sido pregonera de la Semana Grande en 2013 y del Antroxu en 1987.

Massiel, hija de madre gijonesa y padre ovetense, guarda muy buenos recuerdos de Gijón. "Me acuerdo de todo, de las romerías, de los primeros bailes, de aquellos años 60. Me acuerdo de El Jardín y del río Piles, y también del parque Isabel la Católica. Yo creo que la primera vez que me puse unos patines fue ahí", asegura. "También sigo manteniendo amistad con mis amigas de la infancia en Gijón. Subíamos a Cimavilla, a La Cabaña, y yo ahí cantaba siempre, porque el dueño tocaba la guitarra y a mí siempre me gustó ganar. De aquella cantaba boleros, rancheras", añade. De Gijón recuerda también Massiel ir al cine, a Los Campos.

“Desde aquella inolvidable noche de Eurovisión en 1968 hasta hoy, Massiel ha sabido ganarse el cariño profundo del público gracias a una trayectoria sincera y llena de personalidad”, señaló, por su parte, Carmen Moriyón, que asegura que la artista “ha ocupado siempre un lugar especial en ese camino compartido de afecto mutuo, admiración y recuerdos imborrables en una ciudad que siempre la ha sentido muy suya”.

El origen gijonés de María de los Ángeles Felisa Santamaría Espinosa está en la calle Canga Argüelles. Es donde vivía su madre, Concepción Espinosa, que pronto conoció al por entonces sastre Emilio Santamaría, el padre de la cantante, que con el tiempo se convertiría en su representante y ayudaría a disparar una carrera musical que desde el principio apuntaba con ser exitosa. En aquellos primeros años Massiel aún no se llamaba Massiel, pero ya comenzaba a interesarse por el mundo de los escenarios gracias en gran parte al cambio de profesión de su padre.

En los años 60 se estrenó en el panorama musical con «Di que no» y su consolidación como artista llegó tras ganar el Festival de Mallorca con una canción del ovetense Manolo Díaz, «Rufo el Pescador». Con ese tema, que habla de la especulación urbanística en las costas, la artista ya se perfilaba como la personalidad reivindicativa y sin tapujos que ha sido y es.

La artista acabó por catapultarse a la fama tras ganar el festival de Eurovisión de 1968 con la canción «La, la, la», lo que supuso la derrota, en su Londres natal, de Cliff Richard, que era el favorito en las encuestas por su tema «Congratulations».

Massiel se retiró de los escenarios a finales de los 90, pero sigue muy ligada al sector musical, muy pendiente de las tendencias. Gijón, de hecho, tuvo la suerte de disfrutar de ella, micrófono en mano, hace solo unos meses, en la gala de inauguración del Festival de Cine de Xixón (FICX), cuando se animó a cantar con el asturiano Rodrigo Cuevas y con motivo del tema publicado por ambos, "Un mundo feliz".