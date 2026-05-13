Massiel, una terremoto de los escenarios que sigue pensando en Gijón

Massiel siempre está pensando en Asturias. La icónica cantante de "La, la, la" es hija de padre ovetense y madre gijonesa y, aunque nacida en Madrid, pasó temporadas de su infancia en una región que se conoce al dedillo y que sigue frecuentando. Su reconocimiento como hija adoptiva de la ciudad llega algo más de una década después de que Gijón ya la reconociese como pregonera de la Semana Grande. En aquel discurso, desde el balcón consistorial ante una plaza Mayor a rebosar, había cantado el "Asturias" de Víctor Manuel y había asegurado que le gustaba aquello de muchos pensasen que era asturiana de nacimiento. Ahora, Massiel puede presumir de ser asturiana de adopción.

El origen gijonés de María de los Ángeles Felisa Santamaría Espinosa está en la calle Canga Argüelles. Es donde vivía su madre, Concepción Espinosa, que pronto conoció al por entonces sastre Emilio Santamaría, el padre de la cantante, que con el tiempo se convertiría en su representante y ayudaría a disparar una carrera musical que desde el principio apuntaba con ser exitosa. En aquellos primeros años Massiel aún no se llamaba Massiel, pero ya comenzaba a interesarse por el mundo de los escenarios gracias en gran parte al cambio de profesión de su padre.

En los años 60 se estrenó en el panorama musical con «Di que no» y su consolidación como artista llegó tras ganar el Festival de Mallorca con una canción del ovetense Manolo Díaz, «Rufo el Pescador». Con ese tema, que habla de la especulación urbanística en las costas, la artista ya se perfilaba como la personalidad reivindicativa y sin tapujos que ha sido y es.

La artista acabó por catapultarse a la fama tras ganar el festival de Eurovisión de 1968 con la canción «La, la, la», lo que supuso la derrota, en su Londres natal, de Cliff Richard, que era el favorito en las encuestas por su tema «Congratulations».

Massiel se retiró de los escenarios a finales de los 90, pero sigue muy ligada al sector musical, muy pendiente de las tendencias. Gijón, de hecho, tuvo la suerte de disfrutar de ella, micrófono en mano, hace solo unos meses, en la gala de inauguración del Festival de Cine de Xixón (FICX), cuando se animó a cantar con el asturiano Rodrigo Cuevas y con motivo del tema publicado por ambos, "Un mundo feliz".

Con su nombramiento como hija adoptiva, Massiel cierra el círculo de reconocimientos locales. Además de pregonera de la Semana Grande, fue también la encargada de darle el pistoletazo de salida al Antroxu en 1987. Aparece en las fotos con una sonrisa deslumbrante, vestida con traje regional. El pasado noviembre, en la gala del FICX, esa misma sonrisa se subió a las tablas del Jovellanos. También el mismo desparpajo de entonces. "Aquí tenéis una paisana que jugaba en el barrio de La Arena y se bañaba en el Piles", señalaba entonces la cantante.