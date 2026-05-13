Negociación con los vecinos en junio para consensuar usos y licitación de obras en octubre: los plazos para el centro municipal de Nuevo Roces

El hecho de que el acta de reversión a favor del Ayuntamiento de la antigua sede de la Fundación Metal no se hubiera podido firmar hasta el pasado 24 de abril fue la razón que esgrimió el edil de Infraestructuras, el forista Gilberto Villoria, en el Pleno para explicar el retraso en el cronograma que había previsto su concejalía de cara a la conversión de una parte de ese inmueble en un centro de proximidad para los vecinos de Nuevo Roces. Al hecho de que los técnicos municipales no hayan podido entrar a valorar la situación del inmueble hasta hace dos semanas se suma "la dificultad añadida que no estaba prevista", explicó el concejal, de que "carecemos de documentación fehaciente y completa del edificio".

A preguntas de la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, el edil de Infraestructuras explicó que técnicos de su área están ahora haciendo mediciones sobre el terreno para poder levantar los planos del estado actual del inmueble. Paralelamente, desde el servicio de Patrimonio se está inventariando todo el mobiliario y los enseres existentes en el edificio y desde el servicio de Arquitectura se están analizando cuáles serían los espacios más idóneos, tanto por su ubicación dentro del recinto y cercanía al barrio como por su estado de conservación, para albergar ese centro municipal.

El plan de Villoria pasa por reunirse el mes de junio con los representantes vecinales de Nuevo Roces para definir de manera conjunta el plan de usos – de forma similar a como se hizo con el Hogar de Ceares–para luego redactar el proyecto en un tiempo de unos cuatro meses y licitar en octubre. Eso supone, dejó claro el edil, que queda comprometido el destino de los 400.000 euros ya previstos en el actual presupuesto municipal y abierta la puerta de una ampliación de la partida, si fuera necesaria, en el presupuesto de 2027.

Colectivos de funcionarios y ayuda a domicilio protestan en el salón de plenos / Juan Plaza

Reclamaciones vecinales y laborales en el Pleno

Las explicaciones de Villoria fueron seguidas en el salón de plenos por vecinos de Nuevo Roces. A su lado, una representación de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) con Manuel Cañete y Carmen Vilas, que tomó la palabra al final del Pleno para exigir del Patronato Deportivo Municipal que ponga fin a las limitaciones de acceso a algunas de sus actividades para los mayores de 70 años.

Carmen Vilas junto a Manuel Cañete espera para intervenir ante el Pleno. / Lne

El apartado plenario de ruegos y preguntas de la ciudadanía también sirvió para que Luis Alfredo Fernández reivindicara la necesidad de dar soluciones a los problemas de la pista del Lauredal, donde entra el agua por los laterales generando problemas de seguridad para los niños que la usan. Fernández tenía pensado entregar a los ediles las más de 500 firmas que, él solo y en una semana, había recogido a título personal. Optó por no hacerlo ya que un día antes desde el Patronato Deportivo se garantizó una solución.

A esas reivindicaciones se sumaron, con su presencia dentro del salón de plenos, las de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio y los funcionarios que siguen luchando por cobrar sus primas de jubilación. En la plaza Mayor, sonora protesta del Sipla. A la que hizo referencia la socialista Marina Pineda mientras criticaba la gestión de Nuria Bravo al frente de la Policía Local.