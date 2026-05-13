El "pata negra" del pescado desembarca en Gijón: Alimerka y María Lo celebran la temporada del atún rojo de Almadraba
La ganadora de MasterChef 10 cautiva en las cocinas de la la Laboral a un centenar de comensales con un menú de cuatro tapas con la especie como materia prima y el maridaje de los vinos de la cadena de supermercados
El Atún Rojo Salvaje de Almadraba no es solo un pescado; es un atleta del océano. Tras recorrer miles de kilómetros desde el Atlántico, este túnido llega al Estrecho de Gibraltar en su momento de máxima plenitud, con una infiltración de grasa y una potencia muscular que lo convierten en el "pata negra" del mar. Para celebrar el inicio de esta campaña, la cadena asturiana Alimerka organizó este miércoles un encuentro gastronómico en las emblemáticas cocinas de la Universidad Laboral de Gijón.
El objetivo fue poner en valor un producto de temporada que llega a Asturias de la mano de la firma de supermercados y con la chef gaditana María Lo, ganadora de MasterChef 10, como maestra de ceremonias ante un centenar de clientes y consumidores ávidos de descubrir los secretos de este tesoro marino en una degustación de cuatro tapas diferentes con el pescado como materia prima. "Es un atún tan trabajado, tan movido y tan musculado que te encuentras una grasa y unas vetas increíbles; para mí tiene una textura en mordida excepcional", afirmó la chef, destacando que el esfuerzo del animal al cruzar el Estrecho es lo que define su calidad única.
El evento, presentado por el periodista César Andrino, no solo fue una lección teórica, sino un despliegue técnico a través de las propuestas culinarias de la recetas de María Lo. El "showcooking" se estructuró en cuatro tapas con diferentes texturas, todas ellas utilizando al animal como materia prima, todas ellas crudas, al más puro estilo asiático. Se comenzó con un cracker de nori con tartar picante de ventresca y tobiko, seguido de la pureza de un sashimi de otoro y akami con salsa Nikiri. El tercer pase, un tataki de chutoro sobre crema de remolacha, crème fraîche y maíz tostado, dio paso al cierre más sorprendente: un mini croissant relleno de tartar de lomo de atún.
Esta experiencia gastronómica estuvo aliñada por una cuidada selección de la bodega exclusiva de Alimerka. Los asistentes pudieron disfrutar del frescor de Perro Labrador, un blanco de "perfil vibrante", y el equilibrio de Moriarti, un tinto Rioja elaborado con garnacha.
Dieciséis años de compromiso
Esta iniciativa marca la decimosexta temporada consecutiva en la que Alimerka apuesta por el atún rojo. Pelayo Collantes, responsable de Marketing e Innovación de la compañía, subrayó la importancia de esta alianza: "Surge con la idea de celebrar la llegada a nuestras tiendas de este producto, que comercializamos desde hace 16 años y que destaca por su altísima calidad y por un sistema de pesca sostenible".
Collantes explicó que este año se pondrán a disposición del público 8.000 kilos de producto fresco, traído directamente desde las costas gaditanas. Según el responsable, contar con María Lo permite que el evento sea "todavía más exclusivo y diferente", no solo por su pericia técnica, sino por su vínculo personal con la tradición de la almadraba ya que es oriunda de la misma tierra.
Con esta acción, Alimerka consolida su estrategia de acercar productos de temporada y alta cocina al consumidor diario. El atún rojo salvaje ya se encuentra disponible en las pescaderías de 49 supermercados de la cadena en Asturias hasta el mes de junio, aproximadamente.
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