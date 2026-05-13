El plan para los comedores escolares: impulso definitivo a la línea caliente y rechazo a las cocinas de proximidad

El equipo de gobierno evitó comprometerse en el Pleno con un servicio de comedores escolares basado en la presencia de las cocinas en los propios colegios. Lo hizo al darle el no a una iniciativa en ese sentido presentada de manera conjunta por IU y Podemos. Iniciativa que dio pie a que la forista Carmen Moriyón anunciara que el pliego de condiciones del nuevo contrato, que supondrá el paso el curso que viene de la línea fría a la caliente, ya está elaborado y solo a falta de retoques técnicos para su presentación a las federaciones de padres y madres a final de mes como paso previo a su licitación. Moriyón explicó que los pliegos incluyen algunas de las sugerencias que le hicieron llegar las familias. "Cumplimos escrupulosamente lo que comprometimos", concretó Moriyón sobre los plazos que dio a las familias cuando se reunió con ellos.

Por otro lado, el edil de Educación, el popular Jorge Pañeda, aprovechó el debate para lamentar los insultos, descalificaciones y señalamientos que por este asunto han recibido tanto él como miembros de su familia. "Lo vivido estas semanas no se lo deseo a nadie, y más cuando uno no es culpable", concretó.

En su iniciativa, Alejandro Farpón (IU)y Olaya Suárez (Podemos) pedían para el corto plazo acelerar la licitación del contrato de línea caliente y fijar un mecanismo de cofinanciación municipal para que la subida del precio no repercuta solo en los bolsillos de las familias y, para el medio plazo, optar por el modelo de cocinas de proximidad "donde la comida pasa del fogón a la mesa", describió Farpón.

Jorge Pañeda sigue el pleno junto a la silla vacía de la edil de Vox, Sara Álvarez Rouco; tras él, Oliver Díaz y Abel Junquera. / Juan Plaza

"No puedo apoyar su iniciativa ya que compartiendo objetivos discrepo de su diagnóstico, de los tiempos y de algunas de las soluciones que proponen", les explicó Pañeda. En el tema económico, entiende el edil del PP que ya hay apoyo a través de las becas comedor y que otras opciones podrían resultar discriminatorias, por ejemplo para el alumnado de la concertada. En todo caso, se abrió a complementar ayudas si fuera necesario una vez se tengan claros los nuevos precios del servicio.

No hay sitio para las cocinas

Su rechazo a las cocinas en los colegios lo argumentó con un estudio realizado hace un par de años y que lo veía inviable. Tanto por el coste económico como por la falta de espacios físicos en los centros. "En los colegios hay espacios vacíos y espacios infrautilizados, así que se pueden conseguir, y en lo económico, es una cuestión de voluntad política. En este ayuntamiento hay un millón de euros para luces de Navidad y otro medio millón para un mercadillo navideño", le contestó la portavoz de la formación morada que, tras recordarle que ella lleva siendo insultada desde el inicio del mandato, condenó los ataques recibidos por el popular.

Más mejoras para el 11x12

Suárez y Farpón también firmaban una iniciativa conjunta con propuestas de cambio en el programa 11x12. A la que también dijo no el equipo de gobierno. La Vicealcaldesa y responsable de empleo, la popular Ángela Pumariega, defendió los cambios ya implementados en el programa "en el mayor impulso modernizador desde su nacimiento en 2008" y demoró al analisis de los datos de la campaña de este verano para ver que mejoras se pueden desarrollar. Pumariega abogó por un crecimiento ordenado.

Olaya Suárez charla con Javier Suárez Llana, tras ellos Alejandro Farpón. / Juan Plaza

Mejoras que para IU y Podemos tienen que pasar por más plazas y por una reordenación territorial que evite, por ejemplo, que solo un colegio de la zona oeste ofrezca este servicio. Además, entienden que los criterios de baremación actual son un problema para las familias en situaciones laborales menos ventajosas. Desde el PSOE la edil Ana Murias recordó que el "11x12 lleva el sello del PSOE, nosotros lo creamos" antes de criticar la propuesta de los dos otros dos grupos de la izquierda y la gestión que del programa hace el gobierno de Foro y PP.

Agua potable en los patios escolares

Si sacó adelante Alejandro Farpón (IU) su ruego de instalar fuentes de agua potable en los patios escolares, pensando tanto en el alumnado como en quienes los usan en actividades deportivas. El compromiso del edil de Infraestructuras, Gilberto Villoria, es trasladar la cuestión a la consejeria y colaborar con ellos. "Será necesario consensuar estas intervenciones con las direcciones de los propios centros educativos, ya que nos consta que algunas de las 14 fuentes actualmente instaladas han terminado siendo inutilizadas por usos indebidos por parte del alumnado", matizó Villoria.