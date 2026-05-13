Robo en el colegio Pumarín de Gijón: un ladrón se cuela antes de las clases y se lleva el dinero de la caja de administración

Sin nadie en el centro, a primera hora de la mañana y aprovechando un despiste, un ladrón se ha colado esta mañana en el Colegio Público de Pumarín para robar. Lo hizo antes del comienzo de las clases, cuando solo estaban los trabajadores de la limpieza. Eso sí, su presencia levantó sospechas que se confirmaron cuando vieron el armario de administración forzado y sin el dinero que estaba dentro.

El individuo se hizo pasar por un trabajador cualquiera, no un profesor del centro, ya que iba con ropa de obra. Hasta ahí todo normal. Sin embargo, su intención era la de sustraer el dinero de la caja, como acabó logrando.

Desde el centro fueron conscientes rápidamente del hurto. Vieron el armario dañado al ser abierto bruscamente y notaron la ausencia de la caja del dinero. Rápidamente, pusieron al corriente a las autoridades competentes y presentaron una denuncia a la policía que ya se encuentra trabajando en el caso e intentando dar con la pista del ladrón.

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También fueron informadas lo antes posible las familias, para mandar un mensaje de tranquilidad y enfatizar en el hecho de que el robo se llevó a cabo sin la presencia de los alumnos que todavía no habían entrado en el centro.