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El Sindicato Unificado de Policía elige en Gijón a su nueva directiva regional

El SUP celebra este jueves su congreso en el Hotel Begoña Park, con la presencia del Jefe Superior de la Policía Nacional en Asturias y responsables estatales de la organización sindical

La comisaría de la Policía Nacional de Gijón.

La comisaría de la Policía Nacional de Gijón. / Lne

Oriol López

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), que concentra a miembros de la Policía Nacional, celebrará este jueves, 14 de mayo, su congreso regional en el Hotel Begoña Park de Gijón, una cita marcada por la renovación de su cúpula directiva. Durante la jornada, los afiliados elegirán a los miembros de la nueva comisión ejecutiva que tomará el relevo del actual secretario general, quien deja el cargo tras su etapa al frente de la organización sindical policial.

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El acto institucional arrancará a las 10.00 horas con una inauguración oficial que correrá a cargo del Jefe Superior de la Policía Nacional en Asturias, Jorge Ignacio Moreno. Al evento también han sido invitados los máximos responsables de la Comisaría de Gijón, así como diversos líderes de la ejecutiva nacional del sindicato, que viajarán para respaldar este proceso de relevo en la autonomía.

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