La Compañía de Jesús, sobre la medalla de Plata de Kike Figaredo: "Es coherente con su trayectoria"
"Nos alegramos de este reconocimiento", afirma Luis Antuña
Cuando ayer la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Gijón oficial su decisión de entregar la Medalla de Plata de la ciudad al jesuita Kike Figaredo, el reloj en Camboya marcaba la hora en la que se ponía en sol. Sin embargo, la distinción impulsada en este caso por el Partido Popular ha dejado un gran sabor de boca. Y no solo en el entorno del sacerdote, sino en la propia Compañía de Jesús. "Es coherente con su trayectoria y con el vínculo emocional que mantiene con su ciudad natal.", destacó Luis Antuña, Coordinador de la Red Ignaciana de Asturias.
Antuña destacó que la distinción a Figaredo es por consenso. "El Ayuntamiento la otorga por consenso, lo que ya indica el amplio respaldo institucional y social", explicó.
"Desde la Compañía de Jesús en Asturias y de todas sus obras nos alegramos del reconocimiento a su trabajo de servicio en favor de los necesitados que es reflejo de su espiritu y formacion Ignaciana", zanjó.
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