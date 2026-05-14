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Despedida intergeneracional en el Codema con homenaje a los alumnos de Bachillerato que cierran su etapa en el colegio

Los estudiantes, desde primero de Infantil, agasajan a los jóvenes que se gradúan este curso

El Codema celebra una despedida intergeneracional (en imágenes)

El Codema celebra una despedida intergeneracional (en imágenes)

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El Codema celebra una despedida intergeneracional (en imágenes) / Ángel González

Sergio García

El colegio Corazón de María de Gijón festejó este jueves una mañana muy especial, en la que el alumnado desde primero de Infantil hasta primero de Bachillerato despidió a los estudiantes de segundo de Bachillerato, que este viernes tendrán su acto de graduación. Hubo entrega de regalos como recuerdo, aplausos y mucho cariño para una generación que afronta una nueva etapa.

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Fue una jornada doblemente singular para el Codema, con la oficialización de que los Misioneros Claretianos, que fundaron el colegio en 1938, recibirán la Medalla de Oro de la ciudad. La graduación de segundo de Bachillerato será este viernes, a las 19.00 horas. Serán 113 estudiantes los que formarán parte de la promoción. La mayoría llevan en el centro desde los tres años.

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