La familia asturiana de Massiel: "Nunca se olvidó de sus raíces en Gijón"

"¡Qué alegría!". Massiel celebraba así este jueves la confirmación de que, tal y como proponía la alcaldesa Carmen Moriyón, será reconocida como la nueva Hija Adoptiva de la ciudad. La cantante celebraba ya la noticia desde el miércoles, cuando la Regidora dio a conocer su plan, pero hasta que la junta de portavoces aprobó la decisión prefería agradecer los muchos mensajes de cariño que recibía con prudencia. Desde Marbella, de vacaciones, celebró también la noticia la ovetense Margarita Santamaría, prima de la cantante, y que ya acompañó a la artista el pasado noviembre cuando el Festival de Cine de Xixón (FICX) le hizo entrega del premio Isaac del Rivero a su trayectoria. "Ella siempre ha sido muy entrañable, muy familiar, y no se olvida nunca de sus raíces", defiende.

Massiel, hija de padre ovetense y madre gijonesa, pasó buena parte de su infancia con su prima Margarita, que sigue viviendo en su Oviedo natal. "Somos como hermanas", defiende la asturiana, asegura que ya de niña Massiel demostraba ser "un terremoto". "Yo era más tímida y claro, ella te comía. Una personalidad tremenda desde siempre. Siempre fue muy artista. No podría haber sido otra cosa. Y era muy guapa, también, una monada. Ganó concursos de modelaje siendo muy pequeña", asegura Santamaría, que añade: "También tiene una memoria de caballo. Por eso se acuerda de muchas cosas de Oviedo y de Gijón".

Confirma también Margarita Santamaría que Massiel sigue muy vinculada a Asturias. "Es muy raro el año que no viene. Además, ella tuvo siempre mucho trato con la parte de familia de madre, que fue toda de Gijón. La acompañamos la última vez en el Jovellanos (la gala del FICX) y también cuando fue pregonera de la Semana Grande", cuenta.

Santamaría, también, recuerda "lo tremendo" que fue para la familia ver cómo la pequeña Massiel se catapultaba a la fama, sobre todo a raíz de ganar Eurovisión en 1968: "Para nosotros aquello fue todo un acontecimiento. Ella siempre fue una mujer de recursos, de rompe y rasga".

Massiel, por su parte, confirmaba ayer un dato que compartía el Ayuntamiento: sus escapadas a ver conciertos a El Jardín en su juventud. "Yo iba todos los veranos a cantar allí", señala la ahora Hija Adoptiva.