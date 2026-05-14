Fidelización, dinamización y digitalización, los ejes para impulsar el comercio de proximidad en Gijón: "Apoyarlo es una prioridad"

"Cuando hablamos de comercio de proximidad no lo hacemos solo de escaparates, ventas, campañas o consumo, sino también de economía, empleo, barrio, seguridad, convivencia, confianza e identidad urbana", aseveró este jueves la Vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega, durante la presentación de las medidas de apoyo al comercio local que impulsa este año el Ayuntamiento junto a la Unión de Comerciantes del Principado. Un programa que alcanza en 2026 una dotación de 1,15 millones de euros —4,6 millones a lo largo de todo el mandato— e integrado en el Acuerdo de Concertación Social "Gijón Futuro 2024-2027" y el Plan Local de Orientación Comercial (2025-2028). "Apoyar el comercio local no es una política sectorial aislada, sino de ciudad", ensalzó la concejala popular, que, por otro lado, tildó como "una noticia pésima" que desde 2020, en Asturias, un comercio baje la persiana cada día, según datos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).

La estrategia en este ejercicio para fomentar el comercio aboga por la fidelización de la clientela, la formación especializada y la digitalización. Respecto al primer eje, de cara a impulsar el consumo, ahí se enmarca la iniciativa "Gijón, compra y vuelve". Para este año se prevé la adhesión de más de 500 comercios y la participación de 15.000 clientes, con un gasto directo superior a los 3,5 millones de euros. La dotación municipal es de 500.000 euros en una edición que se llevará a cabo en unos meses. La primera fase, del 15 de septiembre al 15 de octubre; la segunda, hasta el 15 de noviembre. "Queremos fidelizar clientes, dinamizar las zonas comerciales y ayudar al comercio a ser más competitivo", afirmó Fernando Clavijo, gerente de la Unión de Comerciantes.

Respecto a las líneas de dinamización y promoción, se espera la participación de unas 15.000 personas en un bloque que busca activar la ciudad con campañas de visibilidad y tránsito peatonal. Se estima que 433 comercios se beneficiarán directamente de estas acciones, distribuidos entre el Centro (180 establecimientos), La Calzada y El Natahoyo (68) y las áreas comerciales urbanas (185). La digitalización comprende otro bloque. El programa DIGICOM evoluciona hacia un modelo más especializado y práctico con una inversión de 400.000 euros. La formación gana en intensidad y se realizarán 280 microdiagnósticos para analizar el sector, además de implementar el modelo "test before invest", permitiendo a los comerciantes probar herramientas digitales antes de adquirirlas.

También se habló de otras iniciativas municipales en las que Gijón Impulsa está involucrado, como explicó Luis Díaz, su director gerente. Están los Incentivos Impulsa 2026 para el Crecimiento Empresarial, que ofrecen ayudas de hasta 18.000 euros por proyecto para planes de crecimiento y sostenibilidad; y los del proyecto presentado a la convocatoria de Ecosistema de Desarrollo Empresarial, basado en Asistentes Comerciales Inteligentes con el uso de la IA y que se halla pendiente de valoración técnica.

Por la izquierda, Luis Díaz, Ana Belén Murias, Sara Menéndez, Ángela Pumariega y Fernando Clavijo, en el salón de recepciones del Ayuntamiento. / Ángel González

"Una ciudad con un comercio vivo es más humana y habitable", manifestó Ángela Pumariega, que remarcó que el pequeño comercio cumple una función económica y social. "Mantiene abiertos nuestros barrios, fija actividad, genera empleo de proximidad, acompaña a las personas mayores y da respuesta a necesidades cotidianas", subrayó la popular. En ese sentido, Pumariega indicó que, según datos de 2024, el tejido comercial gijonés cuenta con 3.350 establecimientos que suponen 16.032 puestos de trabajo.

"El sector tiene una importante influencia en la configuración de la ciudad y es una prioridad", proclamó la Vicealcaldesa, para la que los negocios deben "modernizarse para incorporar nuevas herramientas, mejorar su comunicación, explorar nuevos canales de venta y adaptarse a los nuevos consumidores". Ángela Pumariega destacó que la ciudad tiene una ventaja, "un comercio local fuerte, reconocido, diverso y muy vinculado a Gijón".

La edil popular hizo alusión también al programa "Gijón Releva", iniciativa que pretende impedir el cierre de empresas por la falta de relevo y facilitar la conexión entre un negocio que culmina su actividad y emprendedores que quieren arrancar su trayectoria. "Es verdad que mucha gente que está al frente de los comercios tiene una edad cercana a la jubilación", concluyó Pumariega.