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El Foro Jovellanos inviste al catedrático José Luis García Delgado como patrono de honor: "Siempre navegó a favor del bien común"

El distinguido ofreció también una charla sobre la economía española durante los años democráticos

José Luis García Delgado, patrono de honor del Foro Jovellanos (en imágenes)

José Luis García Delgado, patrono de honor del Foro Jovellanos (en imágenes)

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José Luis García Delgado, patrono de honor del Foro Jovellanos (en imágenes) / Ángel González

Sergio García

La Fundación Foro Jovellanos invistió este jueves a José Luis García Delgado, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Nebrija, como nuevo patrono de honor de la entidad. Fue Pablo Junceda, director general del Sabadell Herrero, el encargado de glosar la trayectoria y figura de "un heredero del pensamiento ilustrado jovellanista", afirmó. El distinguido ofreció además la conferencia "Economía y democracia en España, 1976-2026. En el 50 aniversario de la Ley para la Reforma Política". Charló de la economía española durante los años democráticos y ensalzó la importancia de Torcuato Fernández-Miranda, presidente de las Cortes en ese momento, y de Aurelio Menéndez, ministro de Educación, en dicha ley.

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Junceda señaló que el nuevo patrono honorífico "siempre ha contribuido a atenuar el vacío del ruido con argumentos y con datos" y "siempre se ha negado a ser pesimista". "Por eso navegó siempre a favor del viento del interés común", sentenció Pablo Junceda.

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"Es muchas cosas más que caracterizan un perfil humano homogéneo, estructurado y riguroso: la búsqueda del bien común, por encima de banderías, partidos, intereses espurios y otros lastres que a él no le frenan porque no los tiene", destacó el director general del Sabadell Herrero. "Frente al ruido ambiental que nos abruma y que incluso paraliza a muchos, nos encontramos el sosiego del sentido común de García Delgado, que tiene mucho que ver con su pulsión y su pasión universitaria", reivindicó.

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