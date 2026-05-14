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El instituto gijonés El Piles se rinde a sus estudiantes en una musical graduación

El centro "despide" a 80 estudiantes en una ceremonia en el recinto ferial

Estudiantes graduadas, durante el acto.

Estudiantes graduadas, durante el acto. / LNE

Sergio García

El instituto El Piles de Gijón celebró este jueves el acto de graduación de sus alumnos de segundo de Bachillerato. Fueron 80 los estudiantes que, arropados por familiares y amigos, vivieron una emotiva tarde en el Palacio de Congresos del recinto ferial Luis Adaro.

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La ceremonia, un simbólico encuentro con el que los jóvenes egresados ponen el broche a una etapa, incluyó también actuaciones musicales.

Un momento de la actuación musical.

Un momento de la actuación musical. / LNE

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