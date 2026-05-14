El instituto gijonés El Piles se rinde a sus estudiantes en una musical graduación
El centro "despide" a 80 estudiantes en una ceremonia en el recinto ferial
El instituto El Piles de Gijón celebró este jueves el acto de graduación de sus alumnos de segundo de Bachillerato. Fueron 80 los estudiantes que, arropados por familiares y amigos, vivieron una emotiva tarde en el Palacio de Congresos del recinto ferial Luis Adaro.
La ceremonia, un simbólico encuentro con el que los jóvenes egresados ponen el broche a una etapa, incluyó también actuaciones musicales.
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