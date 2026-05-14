IU y CCOO denuncian la supuesta parálisis de los proyectos estratégicos para la industria de Gijón

Comisiones Obreras (CCOO) e Izquierda Unida (IU) de Gijón denunciaron este jueves en rueda de prensa el, a su juicio, estancamiento de los principales motores industriales de la ciudad, señalando directamente a la Zalia, a ArcelorMittal y planteando dudas sobre el desarrollo de Naval Azul o el Puerto. Ambas organizaciones reclamaron a través de sus portavoces, el secretario general local, Jorge Espina, y el líder del grupo municipal, Javier Suárez Llana, un giro inmediato en las políticas industriales y energéticas para evitar que la ciudad pierda su hegemonía fabril. "Ninguna empresa se va a poner ahí (en la Zalia) si no tiene dónde enchufarse, y, a día de hoy, no lo hay", sentenció Espina para resumir la falta de infraestructuras básicas, en concreto la de una subestación eléctrica, que lastra dicho terreno industrial y con la que ambos representantes se mostraron especialmente críticos.

Abundando en la Zalia, Espina advirtió que la subestación necesaria para el área depende de otra instalación en Carreño que aún no cuenta con licencia municipal, lo que posterga su funcionamiento al menos hasta 2028. El portavoz sindical señaló que el Ministerio de Industria carece de una política tarifaria y energética "consciente" de la realidad asturiana, lamentando que en España parezca "no existir una industria pesada con necesidades específicas de potencia". Por su parte, el portavoz de IU, calificó el espacio como "el Solarón industrial" del concejo y urgió a las instituciones a abandonar la nostalgia del Gijón "que fue" para empezar a trabajar "en el que será", completando de una vez las infraestructuras de servicio.

Respecto a ArcelorMittal, la preocupación se centró en el mantenimiento de las plantas actuales y el futuro del horno eléctrico de Avilés, del cual depende el Tren de Chapa de Gijón. Espina denunció que la falta de inversión en las estructuras es "algo endémico que genera inseguridad laboral". El líder sindical local explicó que los problemas de fondo de la multinacional siguen siendo "los mismos que hace un mes", a pesar de la reapertura de instalaciones puntuales. En este sentido, exigió el cumplimiento de los compromisos inversores de la familia Mittal, recordando que las subvenciones estatales deben traducirse en garantías de continuidad para la producción siderúrgica en la comarca, señalando a unas de estas ayudas públicas concedidas a la empresa de las que "nada más se supo".

El proyecto de Naval Azul y el desembarco de Indra también fueron objeto de severas críticas por la supuesta falta de transparencia y las limitaciones técnicas del terreno. Espina mostró un gran escepticismo sobre el futuro del Tallerón, subrayando que el emplazamiento carece de calado suficiente para el atraque de buques. Según el líder sindical, esto obligará a que toda la producción deba salir por carretera, lo que le resta competitividad al proyecto. "Cuidado con la burbuja que se está creando", advirtió, ante el temor de que las empresas abandonen la ciudad una vez agotadas las subvenciones públicas.

Finalmente, el portavoz de Izquierda Unida cargó contra la gestión de la Alcaldesa, Carmen Moriyón, a quien acusó de centrar sus esfuerzos en captar inversiones que "parasitan" los servicios públicos, como la sanidad o la educación privada, en lugar de proyectos productivos. Suarez también cargó contra el Puerto de Gijón, con una presidenta, Nieves Roqueñí, "huída", que mantiene en suspenso proyectos industriales clave para el suelo portuario. Para IU, es prioritario que el Plan Especial de Naval Azul garantice un peso específico del uso industrial frente al meramente empresarial para generar empleo de calidad.