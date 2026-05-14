Massiel, un "tsunami" de la música que lleva Gijón por bandera: "Se pone a hablar de la ciudad y le sale acento asturiano"

"Ella lleva Asturias muy dentro. Se pone a hablar con alguien sobre Gijón y le sale el acento asturiano". Lo cuenta Manuel Bayona, que además de médico y exgerente del Hospital Universitario de Cabueñes es, desde hace muchos años, buen amigo de la cantante que, a propuesta de la alcaldesa Carmen Moriyón, se perfila como Hija Adoptiva de la ciudad. Quienes la conocen cuentan que Massiel siempre está pensando en Asturias. La icónica cantante de "La, la, la" es hija de padre ovetense y madre gijonesa y, aunque nacida en Madrid, pasó temporadas de su infancia en una región que se conoce al dedillo y que sigue frecuentando.

No es la primera vez que la ciudad se rinde ante Massiel. La propuesta de reconocerla como Hija Adoptiva de la ciudad llega algo más de una década después de que Gijón ya la reconociese como pregonera de la Semana Grande. En aquel discurso, desde el balcón consistorial ante una plaza Mayor a rebosar, había cantado el "Asturias" de Víctor Manuel y había asegurado que le gustaba aquello de que muchos pensasen que era asturiana de nacimiento. Ahora, Massiel puede presumir de ser asturiana de adopción, y a juicio del diseñador Miguel Marinero el nombramiento supondría más bien reconocer oficialmente un "cargo" que la artista ya lleva tiempo representando. "Ella se siente muy vinculada a Asturias y a Gijón porque sabe que es su origen", cuenta.

Marinero, que actualmente reside en Llanes, suele reunirse con la cantante aprovechando sus escapadas al norte. "Viene muchas veces porque lo necesita, sobre todo por el mar, pero también por los amigos y por la comida. Le encantan los platos típicos de aquí, el pescado, la fabada, y ella además es buena cocinera. Hace un arroz con leche buenísimo", asegura. El diseñador define a la artista como "un tsunami" del espectáculo que, cree, se ha ganado el cariño del país "por la emoción que transmite". Él recuerda el homenaje que le rindió la ciudad en la pasada edición del Festival de Cine de Xixón (FICX), cuando a la artista se le hizo entrega del Premio «Isaac del Rivero» a la trayectoria artística. "El teatro Jovellanos la ovacionó y fue emocionante de ver", señala.

El origen gijonés de María de los Ángeles Felisa Santamaría Espinosa está en la calle Canga Argüelles. Es donde vivía su madre, Concepción Espinosa, que pronto conoció al por entonces sastre Emilio Santamaría, el padre de la cantante, que con el tiempo se convertiría en su representante y ayudaría a disparar una carrera musical que desde el principio apuntaba con ser exitosa. En aquellos primeros años Massiel aún no se llamaba Massiel, pero ya comenzaba a interesarse por el mundo de los escenarios gracias en gran parte al cambio de profesión de su padre.

En los años 60 se estrenó en el panorama musical con «Di que no» y su consolidación como artista llegó tras ganar el Festival de Mallorca con una canción del ovetense Manolo Díaz, «Rufo el Pescador». Con ese tema, que habla de la especulación urbanística en las costas, la artista ya se perfilaba como la personalidad reivindicativa y sin tapujos que ha sido y es. La artista acabó por catapultarse a la fama tras ganar el festival de Eurovisión de 1968 con la canción «La, la, la», lo que supuso la derrota, en su Londres natal, de Cliff Richard, que era el favorito en las encuestas.

Massiel se retiró de los escenarios a finales de los 90, pero sigue muy ligada al sector musical, muy pendiente de las tendencias. Gijón, de hecho, tuvo la suerte de disfrutar de ella, micrófono en mano, en la citada gala del FICX y gracias a su complicidad con Rodrigo Cuevas, con quien ha publicado la canción "Un mundo feliz". En el Jovellanos ambos artistas cantaron mano a mano la canción "Eres". "Es genio y figura, todo un carácter", añade Bayona, que explica que para la cantante este tipo de reconocimientos son valiosos porque la artista conserva "una memoria prodigiosa" y cuenta siempre que puede sus recuerdos de infancia en Asturias. "Sabe vivir desde el presente las experiencias de su vida. Tiene una memoria portentosa. Es muy graciosa cuando está entre amigos, su humor es muy inteligente", señala. "Y hoy sigue teniendo un conocimiento de la música y del sector brutal. Se retiró de los escenarios para vivir una vida normal, pero no está desvinculada", afirma.

Con su nombramiento como Hija Adoptiva, Massiel cierra el círculo de reconocimientos locales. Además de pregonera de la Semana Grande, fue también la encargada de darle el pistoletazo de salida al Antroxu en 1987. Aparece en las fotos vestida con traje regional y con la misma sonrisa que luce hoy. También entonces tenía el mismo desparpajo. "Aquí tenéis una paisana que jugaba en el barrio de La Arena y se bañaba en el Piles", señalaba entonces la cantante.