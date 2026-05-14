Nueva sesión de la Mesa de soledad no deseada de Gijón: "Hay que hacer todo un equipo para tejer esta red estratégica conjunta"

Una nueva sesión de la Mesa de soledad no deseada acogió este jueves la Biblioteca Pública Jovellanos. La presidió Guzmán Pendás, presidente de la Fundación Municipal de Servicios Sociales y concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, Guzmán Pendás. "Ha sido una mesa productiva", celebró Pendás, que abogó por seguir desarrollando una estrategia "para que nadie en Gijón se sienta solo si no lo desea".

Los participantes hicieron hincapié en implicar a asociaciones vecinales y a la ciudadanía en el proyecto. "Queremos extenderlo a todos los rincones porque es necesario actuar desde la comunidad y en comunidad", manifestó Guzmán Pendás. Habrá a finales de mes los "Espacios Ciudadanos", grupos de trabajo transversales en aras de avanzar en la materia. "Hay que hacer todo un equipo para tejer esta red estratégica conjunta para combatir la soledad no deseada", concluyó el popular.

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En la reunión participaron técnicos de Servicios Sociales, representantes de entidades del tercer sector y de la Administración autonómica o agentes sociales, entre otros.