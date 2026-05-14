Las obras para el saneamiento de La Pecuaria en Gijón se aceleran: la tuneladora "Deva" se adentra en el subsuelo

Las obras de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) en la avenida de La Pecuaria encaran ahora su fase central gracias a la llegada de "Deva", que es como se ha bautizado a la tuneladora que se encargará de horadar un tramo soterrado de más de 600 metros y crear la infraestructura necesaria para instalar la nueva red de saneamiento y abastecimiento en el entorno. El presidente de la empresa pública, el concejal Jesús Martínez Salvador, visitó este jueves la zona en obras acompañado de Vidal Gago, director gerente de la EMA, y en compañía de ingenieros de la entidad y de las empresas adjudicatarias de los trabajos. "El río Peñafrancia se va a ver beneficiado de esta actuación en la calidad de sus aguas", aseguró el director gerente.

Martínez Salvador recordó que esta actuación de la EMA, iniciada el pasado septiembre, supone la mayor inversión en obras de la historia que realiza la empresa pública. La inversión supera los 14 millones y medio de euros. Sobre plano, la tuneladora tiene su punto de entrada a la altura de Marina Civil, ocupando parte de esta explanada, y saldrá en la avenida de La Pecuaria como tal, a la altura del edificio de Intra, cerca de la UNED. Quiso Vidal Gago agradecer expresamente a la vicegerencia de Infraestructuras de la Universidad de Oviedo su colaboración con el proyecto. "Nos permitió hacer un pequeño modificado, que supone hacer un pequeño giro, pero ese pequeño giro nos permite evitar muchas molestias al tráfico", señaló el director gerente.

Fue también este responsable de la EMA el encargado de dar a conocer el nombre de la tuneladora, de acuerdo a la "tradición de bautizar" a estas máquinas cuando empiezan a trabajar. "La hemos llamado 'Deva' porque, aparte de ser la diosa celta del agua, está también en la mitología asturiana, y en el monte de Deva es donde nace el río Peñafrancia", razonó el director gerente, que explicó también que a día de hoy, con un tercio del plazo de la obra consumido (el contrato es de dos años), se ha certificado el 25 por ciento de las labores. Un "pequeñísimo retraso" que, sin embargo, ha permitido lograr el modificado del proyecto con el acuerdo de la Universidad de Oviedo para que las máquinas ocupan "mínimamente" terrenos suyos y el resto de los trabajos sean a partir de ahora más rápidos y menos molestos.

El entramado que se creará ahora será de casi 700 metros y, según explicó Fernando Alonso, jefe de servicios técnicos de la EMA, permitirá cumplir con dos grandes objetivos. El primero, instalar una gran tubería de abastecimiento en la avenida de La Pecuaria, "que servirá tanto al Parque Científico como al Hospital de Cabueñes" y también a los futuros desarrollo urbanísticos del entorno. "El otro objetivo, el principal y el más costoso, es dotar de una red separativa a toda la avenida para que las aguas fluviales y las fecales vayan separadas. Eso permitirá a las depuradoras funcionar mucho mejor", señaló el responsable, que aclaró también que la actuación incluye una zona de tratamiento de las aguas pluviales para que a su llegada al Peñafrancia estén libres de aceites y desechos acumulados por arrastre.

Junto a Alonso, lideraron ayer la visita a la zona de obras los ingenieros Melquíades Sierra (Geosa) y Laura Valdizán (Acciona), entre otros expertos. En el entorno de La Pecuaria ya se puede ver la tuneladora, su controlador y parte del material necesario para iniciar el tunelaje. Se usarán para estas labores más de 250 tubos y más de 130 pilotes de contención. Se colocarán más de 1.400 metros de tubería de saneamiento y otras tantas de abastecimiento. Se espera que los trabajos terminen el verano del año que viene.