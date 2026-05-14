De un patio para el Honesto Batalón a mejoras en parques y pistas deportivas: las propuestas de los seis distritos de Gijón para los presupuestos participativos

Desde la creación de un patio natural para el Honesto Batalón y la Escuela de Educación Infantil Los Playinos hasta distintas mejoras en parques y pistas deportivas de la ciudad. Estas son solo algunas de las propuestas de obras que los denominados "distritinos" acordaron este martes para presentarle al Ayuntamiento en el marco de los presupuestos participativos. Para esas actuaciones, los seis distritos -Este, Oeste, Sur, Centro, El Llano y Rural- cuentan con dos millones a repartir equitativamente, por lo que a cada uno le corresponden 333.333 euros.

En los encuentros celebrados en la tarde de este martes, las asociaciones que conforman los "distritinos" seleccionaron tres obras prioritarias que podrán trasladar al gobierno local hasta el 20 de mayo. Una vez entregadas, los técnicos municipales estudiarán la viabilidad técnica y económica de las actuaciones para poder aprobarlas. Además, los vecinos también acordaron otras dos actuaciones de "reserva".

El distrito Centro eligió, en primer lugar, la propuesta de crear un patio natural para el Honesto Batalón y Los Playinos, un proyecto impulsado por la asociación vecinal "Gigia" de Cimavilla y los dos centros educativos. "Encaja plenamente en los objetivos del marco estratégico de Cimavilla 2030, que apuesta por un barrio más habitable, sostenible, accesible y pensado para las personas", apuntaron. Las otras dos obras que planteará el Centro es la instalación de un elevador en la sede de la asociación "Jovellanos" y una mejora en Los Campinos de Begoña. Las otras dos opciones de reserva son un impulso a la accesibilidad y la eliminación de barreras en el local de la asociación de Laviada y una adecuación de la plaza Europa.

En el Oeste acordaron como primera propuesta la reparación de los desagües del parque del Doctor Eguiburu Banciella, en El Natahoyo. Las peticiones del Oeste las completan la reparación de los vestuarios de la pista deportiva de Tremañes y la construcción de un parque infantil en la calle La Cuestina de El Muselín. Las dos ideas que quedan como reserva son la instalación de baños públicos en La Calzada y adecuar la iluminación del parque del Lauredal.

El Llano y el distrito Rural, pendientes de concretar

En el distrito Este seleccionaron la ampliación de las pistas deportivas del parque fluvial de Viesques, adecuar la isleta situada frente al colegio de la Inmaculada para uso y disfrute de los vecinos y mejorar la accesibilidad de las casas baratas de El Coto. Como reserva, apuntaron la demolición de unas casas abandonadas en Ceares para ampliar Los Pericones y mejorar el gimnasio del pabellón de La Tejerona.

El Sur, por su parte, pondrá el foco en la instalación de algún elemento de seguridad para reducir la velocidad de los vehículos que pasan por el entorno del colegio Noega. También pedirán una mejora integral del circuito de "pumptrack" -bici extrema-, ubicado en El Polígono, y el recubrimiento de la pista deportiva de Pumarín. Las dos ideas que guardarán como reserva pasan por crear una zona infantil en Nuevo Roces y colocar dos mesas de ping-pong en parques de Nuevo Gijón.

El Llano todavía tiene pendiente su reunión entre las entidades del distrito, pero desde la asociación "La Serena" inciden en modificar un paso de peatones de la calle Saavedra para situarlo a la altura del número 49, donde hay más movimiento de transeúntes por el acceso a la sede vecinal. También señalan la importancia de cambiar el tipo de suelo de la calle Santa María.

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En el distrito Rural tampoco están totalmente decididas las obras que se pedirán, pero una de las opciones que barajan son la colocación de carteles explicativos en las iglesias prerrománicas que existen en doce parroquias.