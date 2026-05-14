"Puse dinero de mi bolsillo", asegura el constructor de Gijón que se enfrenta a cinco años de prisión por estafar 148.000 euros
El acusado declara que el dinero presupuestado, 220.063 euros, era inferior a lo que acabó gastando pese a que la obra de la casa no fue completada
Un conflicto por una obra en Gijón que ha llevado a una pareja a denunciar y sentar en el banquillo de los acusados a un constructor al que le reclaman 148.000 euros que supuestamente estafó. El hombre negó los hechos ante los magistrados de la sección octava de la Audiencia Provincial y defendió su inocencia alegando que utilizó todo el presupuesto y que incluso llegó a pagar parte de la construcción de la casa que le habían encargado con su propio dinero.
Acusación particular y Fiscalía solicitan cinco años de prisión por un delito de estafa al considerar que se llevó dos tercios del dinero acordado para solventar unas deudas de su compañía, mientras que la defensa reclama la libre absolución de su cliente, asegurando que solo hubo un incumplimiento del contrato.
En la vista oral, el acusado señaló que en junio de 2021 firmó un contrato de 220.063 euros para la construcción de una vivienda modular prefabricada, algo en lo que la otra parte también está de acuerdo. Sin embargo, las discrepancias llegan en el momento que se paralizan los trabajos. El constructor relató que lo presupuestado era inferior a lo que acabó invirtiendo. "Incluso llegué a poner dinero de mi bolsillo", declaró. Sin embargo, la pareja alegó que solo se gastó en la obra 71.436 euros y que los 148.627, 50 euros restantes acabaron en las arcas personales del acusado para paliar unas deudas de su empresa.
La defensa del acusado presentó como pruebas varias facturas y recibos sobre lo gastado en la obra y ahora es turno de los magistrados para remitir una sentencia que puede elevarse hasta los cinco años de prisión, con una indemnización de 148.627,50 euros, el supuesto dinero que no utilizó para construir la casa, y una multa de 15 meses, con una cuota diaria de 30 euros y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago hasta alcanzar los 5.400 euros.
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