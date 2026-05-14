La redacción del plan del metrotrén de Gijón se aplaza, de nuevo: ahora hasta después del verano y ya acumula seis años de retraso

Una nueva modificación del contrato de redacción del proyecto del metrotrén amplía en cuatro meses más el plazo de entrega. El cambio, el tercer que sufre esta licitación, es presupuestariamente poco sustancial, de 8.304 euros, pero deja en un total de 90 meses el plazo de entrega de una redacción que, cuando se licitó en 2019, se planteaba que se resolvería en solo un año.

La redacción del proyecto del metrotrén para prolongar el túnel hasta Cabueñes se adjudicó en marzo de 2019 por 1.645.375 euros y con doce meses de plazo, dejando por entonces la fecha de entrega para septiembre de 2018. En el año de la pandemia llegó la primera modificación, sumando 187.000 euros de presupuesto y doce meses más de plazo, y el proyecto quedó después varios años sin actualizaciones notificadas. En septiembre del año pasado, Adif publicaba un nuevo modificado del proyecto, esta vez ya más sustancial en lo económico: se ampliaban en 457.107 euros el presupuesto inicial y se autorizaban otros seis meses más de plazo para terminar de redactar el proyecto. Para entonces, el contrato acumulaba 74 meses de plazo estimado.

Tras ese último cambio, el encargo había agotado su último plazo de entrega el pasado mes de marzo, pero Adif acaba de autorizar el tercer modificado del proyecto, que suma ahora cuatro meses más. Así, la redacción de la prolongación del metrotrén iba a costar 1,6 millones y quedar listo en un año y, ahora, cuenta con un plazo de 90 meses y 2.298.639 euros de presupuesto.

Las inversiones de este año

El cambio, no obstante, llega al mismo tiempo que Adif incluye, en su nuevo plan anual de contratación para este 2026, la previsión de invertir más de 400 millones de euros en el plan de vías. En concreto, el consejo de administración de Adif notifica la previsión de costear con 40,2 millones en la anunciada primera fase, que se centrará en el derribo del viaducto de Carlos Marx y su sustitución por un vial en superficie. El Ayuntamiento y el Principado, que asumen a medias la mitad del presupuesto, ya han aprobado sus respectivos compromisos de gastos plurianuales y el proyecto de obra ha sido validado por los técnicos municipales, por lo que la actuación podría salir a licitación en breve.

En este plan anual de contratación Adif también se reserva lo que ahora llama la "fase 2" del plan de vías, que es la construcción de la estación intermodal como tal, y que se cuantifica en 363 millones de euros. A esta cifra hay que sumar otros 18 millones que Adif se guarda para la asistencia técnica del control de esta obra. También otros dos millones por un contrato también de asistencia pero vinculado al plan de Carlos Marx.

Por este mismo importe de dos millones figura otra partida, está destinada al "anteproyecto de diseño" de las estaciones del metrotrén y los "proyectos constructivos de diseño y acabados" de sus futuras paradas en la plaza de Europa, la Laboral, Cabueñes, El Bibio y Viesques. Para estas estaciones ya se habían licitado y adjudicado contratos de redacción de proyecto en 2019.