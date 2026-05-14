El Sindicato Unificado de Policía de Asturias renueva su cúpula con el aumento de personal y mejora de gestión como puntos claves

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) celebró en Gijón su congreso regional en una fecha marcada en la entidad por el cambio de mando. José Luis González Sanavia, el que hasta ahora era el secretario general, da paso a Pablo Rojo que asumirá el cargo para los próximos cuatro años. En el acto, llevado a cabo en el Hotel Begoña Park, también se homenajeó la trayectoria profesional y en el sindicato de José Manuel García Nosti y Carlos Menéndez, que expuso algunas de las demandas que solicitan para Gijón. "La mayoría de las llamadas del 112 suponen una burocracia que nos lleva a estar una hora ocupados y con un coche menos en cuestiones menores. Por otro lado, hice las prácticas en Gijón hace 27 años y en la calle éramos 12 personas por turno, los mismos que en la actualidad y la ciudad no es la misma" señaló Menéndez.

En el acto estuvo presente Fermín Treceño, jefe de la Comisaría Local de Gijón, además de una representación del SUP nacional entre los que se encontraba Ramón Cossio, responsable de Relaciones Institucionales del sindicato. "Asturias es una región muy activa a la hora de reivindicar y hacer crítica constructiva", resaltó el agente, implicado en la mejora de las condiciones de sus compañeros en cuestiones de mejora de seguridad y vida laboral. "Tenemos en marcha una negociación por el reconocimiento de la profesión de riesgo de nuestra labor. Eso llevaría a que los compañeros puedan jubilarse con una retribución digna que no tenemos actualmente", resaltó.

También están centrados en cuestiones más técnicas como es el catálogo de puestos de trabajo. "A la hora de cubrir un área concreta se dimensiona el personal que hace falta. Llevamos con el mismo catálogo 18 años y los índices de criminalidad están subiendo, también tenemos derecho a la conciliación y cada vez necesitamos más policías ante una tarea que es más laboriosa que antes", detalló Cossio.

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Sobre este asunto, el próximo secretario general de SUP regional incidió en la problemática de Gijón respecto a "una plantilla con una edad media elevada y sin relevo". "Para venir destinado a Gijón hace falta tener una experiencia de casi veinte años", resumió Rojo sobre una problemática que aumenta en verano. "Las dietas por desplazamiento tienen que ser adelantadas por los propios agentes y el único refuerzo que contamos en verano es de agentes de prácticas que se incorporan a una plantilla reducida por las vacaciones", aseguró Rojo sobre los puntos en los que esperan incidir desde el sindicato asturiano.