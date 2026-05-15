La Casa de la Maqueta de la Laboral, en la "lista roja" del patrimonio por su deterioro

La llamada "lista roja" de la entidad Hispania Nostra, que recopila elementos patrimoniales en riesgo de desaparición, ha incorporado este jueves la Casa de la Maqueta de la Laboral. Señalan los responsables de este grupo que el inmueble está "totalmente abandonado desde finales del siglo XX" y sospechan que se mantiene en pie "por la singular cúpula de ladrillo" de su tramo central, lo que sustenta "gran parte de su cubierta". Hispania Nostra cataloga el edificio como "en fase de ruina" y asegura que su futuro se ve ya "comprometido" si no se actúa.

La Casa de la Maqueta, a veces denominada también Casa de las Maquetas, se proyectó como centro de recepción de visitas durante la construcción de la Laboral y como espacio de oficina para la dirección de la obra. Cuenta, como el resto del complejo histórico, con el reconocimiento de Bien de Interés Cultural (BIC), por lo que está protegido. "Según diversas fuentes históricas y testimonios recogidos recientemente, el edificio fue el primer elemento terminado del complejo y funcionó como espacio de recepción de autoridades y visitantes interesados en la evolución de la obra. Más tarde tuvo usos residenciales y auxiliares", señalan desde Hispania Nostra.

La construcción es de tipo chalé y tiene una sala central cilíndrica. Adquirió su nombre popular porque en una de sus salas estaba la maqueta del complejo, obra del arquitecto Luis Moya. En la ficha por su inclusión en la lista de Hispania Nostra se alerta de problemas de "filtraciones" y de "raíces de la vegetación" que cubren buena parte de la estructura. El complejo, además, lleva años cerrado, según explica el historiador Héctor Blanco, con una "valla de jardín" para evitar posibles vandalismos. "Aunque no queda nada por vandalizar", añade el experto, que lleva años alertando del deterioro de esta construcción.

La misma agrupación de Hispania Nostra incluyó a inicios de año en su lista otro elemento patrimonial gijonés, el templete de Isabel la Católica, si bien el gobierno local ya ha anunciado que se trabaja en su recuperación. Para la Casa de la Maqueta, por su parte, se han imaginado varios futuros en estos últimos años. En el anterior mandato se proyectaba recuperar el inmueble para que diese servicio a las entidades deportivas que usan las pistas de la Laboral. En este mandato, el gobierno local, a través del Partido Popular, también trabaja en un proyecto de recuperación de espacios en desuso del entorno, especialmente el de la piscina.