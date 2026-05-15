David Muñoz Mateos, escritor y profesor de la Sorbona, presenta hoy libro en Gijón: "Alguien criado entre lobos, a pesar de lo peculiar, es tan humano como cualquiera"

David Muñoz Mateos (Zamora, 1988), Licenciado en Estudios Hispánicos y profesor en la Universidad de la Sorbona de París, presenta este viernes 15 de mayo, a las 18.00 horas en la librería Toma 3 de Gijón, su segunda novela "Entre las hojas escondido". El autor propone en ella un viaje a la Sierra de la Culebra, en su Zamora natal, de la mano del personaje de Samuel Carballo, un ficticio niño salvaje que vivió entre lobos y ciervos. A través de una estructura de falso ensayo, Muñoz Mateos explora la "plenitud" de un personaje "marginal" y "peculiar" que se vuelve inseparable del paisaje. La obra, que ha tardado diez años en gestarse, se ha transformado tras los incendios en la zona de 2022 en una forma de conservar una naturaleza que "desaparecida". El encuentro cuenta con la presentación del escritor gijonés y colaborador de este diario Ricardo Menéndez Salmón.

¿Cómo describiría usted esta obra?

Es una novela que toma la forma de un falso ensayo sobre un personaje llamado Samuel Carballo. Él es un antiguo niño salvaje que afirma haberse criado entre animales en la Sierra de la Culebra, entre Zamora y Portugal. Pasó un tiempo entre lobos y ciervos hasta que fue descubierto y escolarizado en un colegio de Zamora, donde conoció al narrador. Años después, el narrador regresa a la sierra para reencontrarse con él y contar su historia a través de diez entrevistas. El ensayo incluye también otros textos sobre niños salvajes que ayudan a explicar cómo vive y cómo se comporta Samuel. Alguien criado entre lobos, a pesar de lo peculiar o marginal, es tan humano como cualquiera.

¿Por qué eligió este lugar como eje del relato?

Quería escribir un libro sobre ese lugar donde lo salvaje sigue estando muy presente con el lobo, ya que es la zona con mayor densidad de población de esta especie en Europa occidental. Me apetecía hablar de la despoblación y de cómo la naturaleza regresa a los pueblos abandonados. La figura del niño salvaje me permitía abordar la vuelta de lo salvaje y el proceso de adaptación de alguien así a la sociedad. Al final, se trata de ver qué lugar puede ocupar una persona así en nuestro mundo.

¿Qué le permite el falso ensayo que no le da una narración convencional?

Mi intención era darle a Samuel toda la realidad posible, que el lector dude de si podría ser verdad que existe un niño salvaje en esa sierra. El ensayo me permitía incrustar al personaje en la realidad mediante notas de periódico o descripciones de paisajes reales. Sin embargo, la narración juega mucho con los silencios y con lo que sucede en segundo plano. Quería que el lector sienta que el ensayo no le está contando todo y que la realidad es más compleja de lo que el narrador dice.

Entre su primera novela, "Felipón", y esta han pasado casi diez años. ¿En qué nota usted una mayor evolución en su manera de escribir?

He cambiado mucho. "Felipón" la escribí en dos años, pero en esta han sido diez de documentación y de ambición de querer hacer algo mucho más grande. Lo más duro e interesante ha sido la estructura, cómo se mezclan los materiales del ensayo, el pasado, el presente y la naturaleza hasta formar una filigrana. Solo cuando tuve ese esquema claro me puse a escribir; este ha sido un trabajo muy distinto a mis textos anteriores.

Reside en París y enseña en la Sorbona. ¿Ha condicionado el entorno francés en su escritura?

Ha habido un paralelismo curioso, porque la mayoría de las historias de niños salvajes se escribieron desde París. En el siglo XVIII eran encontrados en bosques franceses y en la capital los estudiaban filósofos y psicólogos. Estar en París escribiendo esto tenía sentido. Además, mi trabajo como traductor de textos sobre naturaleza también ha dejado su huella en el libro. Para mí era fundamental que la sierra fuese la real, aunque ahora lo que yo consideraba un canto a la naturaleza se ha convertido en una especie de elegía, porque esa zona ardió en 2022.

¿Qué impresión espera que se lleve el lector al cerrar el libro?

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Me gustaría dejar una sensación de misterio y la duda de si lo que sucede es real. Pero, sobre todo, la sensación de estar ante un individuo que, a pesar de lo extraño o lo marginal, es plenamente humano. He buscado transmitir esa idea de plenitud de Samuel dentro de su contexto y de su naturaleza", mostrando la profundidad que hay en personas que aparentemente nos podrían parecer simples o superficiales.