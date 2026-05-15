La Fundación de Cultura y los libreros celebran la Medalla de Plata de Gijón para la Feria del Libro como fruto de la "gran alianza" del gremio

La mañana de este viernes el paseo de Begoña se convirtió en un auténtico hervidero de libreros, editores y personal técnico de la Fundación Municipal de Cultura a primera hora de la mañana. El movimiento inusual de personas y no se debió a un error en el calendario que hubiera adelantado el inicio de la Feria del Libro de Gijón (FeLiX), sino a un motivo de profunda de "orgullo", alegría y celebración colectiva. Los agentes del sector se reunieron para festejar la concesión de la Medalla de Plata de la Villa a un certamen que, en este ejercicio, sopla sus primeras diez velas o, en un lenguaje más literario, ventila la lectura de sus primeros diez capítulos de historia que se antojan los primeros de muchos a disfrutar de esta fiesta de la literatura.

Este éxito rotundo se fragua como resultado directo de una "gran alianza cultural" sin fisuras entre los agentes implicados en el montaje anual que, a estas alturas, va más allá de un mero evento comercial y es parte de la "identidad gijonesa" a través de un espacio "consolidado" de pensamiento crítico, diálogo y compromiso con la lectura que contribuye al "gran proyecto cultural" que se resume en tres consonantes y dos vocales: Gijón.

La concesión de la distinticón de metal noble fue ayer una sorpresa para todos. El director literario de la feria, Jaime Priede, recibió la buena nueva al volante. "Me paré a echar gasolina, a tomar un café y leer las noticias", confesó con un gesto de satisfacción. Priede analizó que la distinción corresponde al "simbolismo muy fuerte a nivel de calle" que tiene la FeLiX y aseguró que el galardón representó la prueba definitiva de que "la ciudad ya integró el evento como algo propio". El director sostuvo que este reconocimiento otorgó un nuevo impulso para seguir trabajando en la misma línea y explicó que Gijón fue siempre una "ciudad abierta, integradora y plural que mereció un certamen a su altura", el cual corre de su dirección, pero bajo el auspicio de la Fundación Municipal de Cultura y la Red de Bibliotecas, que pende de la primera.

Por su parte, la concejala de Cultura, Montserrat López Moro, reconoció que la medalla supuso un motivo de enorme orgullo para todo el personal administrativo y técnico. La edil recordó que la feria se recuperó hace diez años tras dos décadas de ausencia y subrayó que fue una decisión plenaria apoyada por unanimidad de todos los grupos, con el grupo municipal de IU como responsable de la propuesta. Sin embargo, la concejala quiso reconocer la apuesta política inicial de un modelo concreto de gestión pública. López Moro detalló que la aportación económica fue al "cien por cien" municipal y que detrás de cada edición existió un ingente trabajo técnico de contrataciones, pliegos y logística desde la propia administración. La responsable política aseguró que la noticia fue una "auténtica sorpresa" que le llegó mientras trabajaba, al llenarse su teléfono móvil de mensajes de felicitación.

Crecer "en nombre"

En esta misma línea de pensamiento se expresó Aitor Martínez Valdajos, director de la Fundación Municipal de Cultura. Martínez Valdajos aseguró que el sentimiento es de una "enhorabuena compartida" entre la red de bibliotecas, los libreros y las editoriales. El director apuntó que el certamen creció de manera constante estos años y obtuvo cada vez mejores valoraciones tanto del público como de los profesionales. Según explicó, la estrategia actual no pasa por un incremento en el número de casetas, sino por "crecer en nombre" y visibilidad nacional. Martínez Valdajos señaló que el objetivo es, por ello, transmitir fuera del territorio asturiano que la FeLiX es hoy una cita "imprescindible".

Volviendo con Priede y el modelo de feria, defendió que no se basa en el impacto mediático de grandes autores de ventas, sino en generar cultura a través de un programa diseñado con "hilos temáticos" de actualidad, que se incluirá este año. El responsable literario puntualizó que la décima edición plantea pasos hacia adelante con una dimensión social muy marcada. En este sentido, destacó el espacio dedicado a la salud mental. Priede también mencionó la sección dedicada al fútbol bajo el título de "el fútbol que une" en este año de mundial, donde buscar una perspectiva sociocultural de identidad frente a los fanatismos. El director concluyó que el programa se diseña para todas las formas de pensar y todas las edades, incluyendo apartados específicos para la narrativa breve, el cómic o la literatura de fantasía.

El legado y unión de los libreros gijoneses

El sector de las librerías, un motor fundamental de la cita, acogió la distinción con un sentimiento de orgullo profesional inabarcable. Rafa Gutiérrez, de la librería La Buena Letra, calificó de éxito el simple hecho de que la feria existiera y resaltó que el modelo funciona porque "todos los actores políticos y sociales fueron a una". "Cuando esta ciudad lo hace así las cosas funcionan muy bien", declaró el librero con contundencia. Gutiérrez no quiso olvidar en su discurso a los negocios que cerraron sus puertas, como la Librería Cifar o Baker Street, cuyos propietarios lucharon originalmente para que la ciudad recuperara su espacio literario y que fueron muy activos en ediciones pasadas de la FeLíX, por lo que Guitérrez indicó que todos ellos también son partícipes del laurel que ahora se celebra.

Asimismo, Verónica Piñera, al frente de la librería La Revoltosa, resumió el sentir del puñado de miembros del gremio que se acercaron a Begoña al afirmar que el trabajo constante de ellos se vio "fielmente reflejado" en esta Medalla de Plata. La librera destacó la altísima calidad literaria de la inminente edición y adelantó que las casetas estarían "a reventar" de novedades para responder a la ilusión de los lectores. Los profesionales del libro destacaron que la FeLiX no fue nunca una acumulación de autores, sino que cada presentación tuvo un porqué estructurado y temático. Finalmente, celebraron que la incorporación del público juvenil fuera un gran acierto de los últimos años que permitió revitalizar el evento, asegurando que la feria ya es un referente nacional que garantiza el futuro de las letras en la villa de Gijón.