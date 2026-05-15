Gijón tiene nueva fecha para los días de puertas abiertas en el parque de bomberos
Las entradas son gratuitas y se podrán adquirir de forma telemática en la web municipal
El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, es decir, los bomberos, son uno de los servicios municipales más admirados. Eso quedó claro la pasada semana, en la que fue la primera jornada de los días de puertas abiertas del Parque de Bomberos, en la parroquia de Roces.
Y se ha vuelto a constatar ya que, en vista de la gran demanda que hay para acudir a la actividad, el gobierno local ha estimado ampliar en un día más esta iniciativa.
Así las cosas, el 23 de mayo será el día extra en el que se podrá ir a ver a los bomberos a su casa. Eso sí, ¿cómo se puede conseguir las entradas?
La respuesta la da el propio servicio. Los tickets serán gratis y se pueden sacar de forma telemática en la página web municipal.
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