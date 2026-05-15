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"Gijón de pinchos" da su primer bocado a un menú degustación de 45 platos de cocina en miniatura

El campeonato gastronómico se abre al público hasta el día 24

Los lectores de LA NUEVA ESPAÑA elegirán con sus votos en la web del periódico el local más popular de esta edición

De izquierda a derecha, Guzmán Pendás, Jacobo López, Herminio Suárez, María González, Jesùs Martínez Salvador, Abel Junquera, Toño Migoya e Inés Alvarez posan con el pincho del restaurante Ciudadela.

De izquierda a derecha, Guzmán Pendás, Jacobo López, Herminio Suárez, María González, Jesùs Martínez Salvador, Abel Junquera, Toño Migoya e Inés Alvarez posan con el pincho del restaurante Ciudadela. / Luisma Murias

R. Valle

La degustación por parte de las autoridades del "Xiao Long Bao de Cocido" con el que el restaurante Ciudadela, segundo en la edición del año pasado, opta a volver a estar entre los mejores este año fue el pistoletazo de salida a la XVIII edición de "Gijón de pinchos", que hasta el próximo día 24 vuelve a convertir a la ciudad en referente de la gastronomía asturiana. Los comensables tendrán la oportunidad de degustar 45 propuestas de micrococina en establecimientos de toda la ciudad. La mejor opción para no perderse y elaborar rutas de degustación está en el gastromapa que marca la ubicación de todos los establecimientos.

De esos 45 bocados saldrán los ganadores de las "Escaleronas" de Oro, Plata y Bronce. Pero hay más opciones de premio. Uno de ellos patrocinado por LA NUEVA ESPAÑA, que a través de su página web anima a sus lectores a elegir entre todos el local más popular. La lista de galardones la completanlas menciones especiales a los pinchos "Armonización con Bodegas Vilano", "I+D+i Equip-Astur", "Favorito del público", "Asturiano", "Clásico" y "Don Pelayo".

Al acto de apertura del campeonato gastronómico asistieron los ediles de Urbanismo y Festejos, Jesús Martínez Salvador, Servicios Sociales y Vivienda, Guzmán Pendás y Atención a la Ciudadanía y Distritos, Abel Junquera. Además, del edil socialista Jacobo López. Otea estuvo representada por Inés Álvarez, la Fundación Gijón Rural por Toño Migoya y Divertia por su gerente Fernando Losada. María González, jefa de proyectos de Fenicia, fue la encargada de ir dando la bienvenida a todos los participantes en el acto inaugural.

El pincho del restaurante Ciudadela, con el que se abrió oficialmente el certamen

El pincho del restaurante Ciudadela, con el que se abrió oficialmente el certamen / Luisma Murias

El anfitrión en representación del restaurante Ciudadela fue Herminio Suárez que defendió ese dumpling relleno de carne de cerdo ibérico y gambones con un caldo de cocido en su interior y un coral crujiente encima coronado con unos puntos de crema de pieles de limón y puré de guisantes con hierbabuena. "Es una creación de nuestro equipo de cocina, que siempre está buscando nuevos platos, nuevos sabores y nuevas tendencias. Siempre con productos de mercado", concretó Suárez.

El lunes empieza el trabajo del jurado

A la degustación del público en general se sumará la del jurado que, entre el 18 y el 21 de este mes, visitarán los locales partiticipantes. Los pinchos finalistas se conocerán el próximo día 23. La entrega de premios será dos días después.

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El establecimiento ganador el año pasado fue El Quinto, que apostó por un homenaje al arroz con pitu. La "Escalerona de Plata" acabó en el Restaurante Ciudadela, por su propuesta "Tartar de gambas y manzana ácida sobre aguachile de hierbas y crujiente de leche y plancton. Y la "Escalerona de Bronce" en Vinos y Chacinas Viesques por "Muy de lo nuestro".

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