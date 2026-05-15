Gijón redescubre en LABoral su alma arquitectónica en la nueva exposición "La ciudad que somos"

LABoral Centro de Arte y Creación Industrial abre hoy viernes a las 19.00 horas las puertas de la exposición "La ciudad que somos", una ambiciosa propuesta que invita a los ciudadanos a redescubrir su entorno cotidiano a través de una mirada más atenta y comprometida. Esta iniciativa es el resultado directo del éxito del proyecto Rutas Urbanas, desarrollado por el geógrafo David Alonso en colaboración con el centro de arte, que desde su puesta en marcha en enero de 2025 ha logrado movilizar a más de 5.000 personas en recorridos a pie por los barrios y la periferia gijonesa. El impacto de estos paseos mensuales no solo ha dado vida a esta muestra, sino que también ha impulsado la creación de la Asociación Apadrina un edificio, un colectivo ciudadano interesado en la conservación del patrimonio que ha asumido las labores de comisariado de la exhibición.

La propuesta expositiva -presentada al mediodía por el autor, junto a la directora de LABoral, Semíramis González, y el director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística del Principado, Antón García- se fundamenta en la necesidad de transformar la percepción de quienes habitan la ciudad, planteando que el conocimiento del espacio es el primer paso para poner en valor el patrimonio y participar activamente en su evolución.

Para ello, el recorrido se articula a través de tres ejes fundamentales que analizan la arquitectura, los testimonios de los habitantes y la proyección de un modelo urbano futuro. En el ámbito arquitectónico, las fotografías de gran formato de Marcos Morilla desafían al visitante a observar detalles ocultos y estilos diversos, al tiempo que introducen una reflexión crítica sobre el fenómeno de los recrecidos y la tensión entre la rentabilidad del suelo y el valor histórico de las edificaciones.

La experiencia humana de la ciudad se refleja mediante una instalación interactiva de Rotor Studio, que recupera las impresiones de los participantes de las rutas durante el último año, junto a las creaciones de siete artistas que ofrecen visiones personales de rincones emblemáticos del municipio.

Como símbolo del rescate de los oficios tradicionales, la muestra recibe al público con un suelo de baldosa hidráulica fabricado artesanalmente por el taller asturiano Hidráulicos L’Ordaliegu, basado en un diseño original recuperado de un edificio de la calle Cabrales. Además, la muestra incluye una vertiente lúdica y participativa donde los visitantes pueden proyectar su ciudad deseada, fomentando un diseño colectivo basado en la accesibilidad y el cuidado de la memoria material.

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De forma paralela, la exposición desarrollará un programa educativo mediante el taller Detective en la Ciudad, en el que estudiantes de diversos niveles escolares analizarán la transformación de Gijón comparando cartografía y fotografías históricas, consolidando así el objetivo de la muestra de formar una ciudadanía más consciente de su herencia urbana.