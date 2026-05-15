Las graduaciones toman velocidad en Gijón: los institutos Doña Jimena, Montevil y Roces festejan sus actos
Cientos de alumnos reciben sus orlas en emotivas ceremonias
Tarde de graduaciones en los institutos de Gijón. El final de curso llega y los centros educativos se esmeran en "despedir" a los alumnos que ponen el broche a una etapa. El IES Doña Jimena rindió homenaje a 150 estudiantes de los Bachilleratos Científico, Humanístico y Artístico. Y a 100 del Bachillerato a distancia. Era, además, la primera graduación como director de Txema Arenas, que tomó el testigo de Cristina Lejarza.
En el recinto ferial Luis Adaro tuvo lugar el acto del IES Montevil. Fueron 95 los egresados. Cinco de ellos están de enhorabuena pues consiguieron una matrícula de honor.
El IES Roces graduó a unos 60 alumnos en una ceremonia que se desarrolló en el centro municipal integrado de Pumarín-Gijón Sur.
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