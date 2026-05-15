Javi Ferrara llega con "Parquesvr" este sábado al Vibra Mahou de Gijón: "Si estás cansado del indie nacional, prueba con nosotros, igual tampoco te gusta"

Javir Ferrar, cantante de "Parquesvr", presenta este sábado en el escenario del festival Vibra Mahou de Gijón "Mitos y leyendas", su cuarto álbum, un disco que equilibra lo íntimo y lo político, y que llega en lo que él mismo define como un año de crecimiento brutal para el grupo. -

-¿Qué tiene este disco que no tenían los anteriores?

-Es un disco de evolución. El cuarto que sacamos y creo que es la consolidación musical del grupo. Veníamos de un punk muy gamberro, de humor, muy satírico, y nos daba cierto reparo hacer canciones más serias, por aquello del qué dirán. Eso nos coartaba un poco. Pero una vez que hemos ido viendo que algunas canciones funcionaban, como «Tu nombre es una puerta por cerrar», nos atrevimos a ir a un sitio más serio sin perder nuestras señas de identidad. Sigue siendo mordaz. Pero nos tomamos un poquito más en serio a nosotros mismos, a ver si con eso nos toman un poco más en serio los demás.

-Es verdad que empezasteis siendo un grupo al que mucha gente no se tomaba del todo en serio y habéis ido creciendo disco a disco hasta llenar salas. ¿En qué momento sentisteis que algo había cambiado?

-Hace tres años, por primera vez, vi en una sala pequeñita de Barcelona cómo cantaban al unísono una canción nuestra. Y ahí dije: hostia, qué guay. Lo que pasa es que no ha habido un clic concreto, sino una evolución paulatina. El pelotazo de «Lance Armstrong» ayudó, y a partir de ahí no hemos dejado de crecer poco a poco. Empezamos 2025 en una sala en Pamplona y lo cerramos delante de cerca de 8.000 personas en la misma ciudad. Eso te da la visión de la barbaridad de crecimiento que ha habido.

-¿Cómo definiríais vuestro sonido a alguien que no os conoce?

-Intentamos ser nosotros mismos, que es una puta mierda de frase, pero es lo que hay. Somos cinco personas de mundos muy distintos y no nos parecemos a nadie. No tenemos demasiadas referencias actuales con grupos de nuestra época, y las tendencias del momento tampoco nos divierten especialmente. Lo que diría es: si estás cansado de la música independiente nacional, prueba con "Parquesvr" a ver qué te parece. Igual tampoco te gusta.

-El disco lleva apenas dos semanas en la calle. ¿Cómo está respondiendo el público a los temas nuevos?

-Hicimos una presentación en Sol para allegados, tocamos el disco entero, luego Valencia, y esta semana Rivas y Gijón. Evidentemente hay temas que, aunque pertenecen al disco, salieron en noviembre, así que la mitad ya la conocía la gente. Se notaba la diferencia entre las que sí se sabían y las que no. Las que ya conocen tienen una acogida tremenda. Y una canción como «Rizo de gitana», que es bastante antagónica a lo que siempre hemos hecho, está teniendo una acogida increíble.

-El disco mezcla lo muy personal —el desamor, el fracaso— con lo muy político: Palestina, la gentrificación... ¿Cómo se construyó eso?

-He de ser muy sincero: en otros discos hemos dado bandazos con temáticas que no nos acababan de cuajar, y musicalmente tampoco los resolvimos todo lo bien que queríamos. Al plantear este, lo hicimos de forma muy pragmática: cinco canciones como «Tu nombre es una puerta por cerrar» y cinco como «Juancarlista». Las primeras son un recorrido por los distintos estados que tenemos todos a la hora de afrontar una pérdida: el dolor absoluto, la nostalgia, el «ya no volverán». Y luego las más globales, centradas en lo que más afecta a la gente que me rodea y a mi sociedad: la vivienda, las grandes ciudades, las guerras injustas. Esas son las tres patas del disco.

-¿Cuál es el público de "Parquesvr"?

-El primer disco tenía un lenguaje muy castizo, muy del sur de Madrid, con referencias de los noventa: las niñas de Alcàsser, Tom Petty... El público inicial era gente de cuarenta para arriba, y aún más mayor fue la que se enganchó primero al grupo. Con «A media arde», «Juancarlista» o «Tu nombre es una puerta por cerrar» hemos ido incorporando gente más joven. No creas que de quince años: el prototipo medio es un chaval calvo.

-¿Los calvos del indie?

-No, un calvo majete que intenta no llamar la atención. Suele ser muy majo.

-¿Qué mensaje le mandarías al público de Gijón?

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-Por favor, venid al Vibra Mahou. Aparte de que tocamos nosotros, el cartel es increíble. Está muy bien construido, es poco accesible en el buen sentido, no tira de tópicos aunque haya grupos de enorme repercusión. Yo como público iría. Haced lo que queráis, pero id.