Javier Cámara comparte su trayectoria y oficio con el alumnado de la ESAD en Gijón
El encuentro, organizado en colaboración con la Cátedra de Cine de la Universidad de Oviedo, contó con la asistencia de decenas de estudiantes del centro
El actor Javier Cámara mantuvo este viernes un encuentro formativo con los estudiantes de la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias (ESAD) en el Teatro Alejandro Casona de la facultad, ubicada en la Universidad Laboral de Gijón. Durante el acto, Cámara desgranó las claves de su carrera y su visión sobre la interpretación, apoyándose en el leivmotiv de la charla, "Los actores somos fingidores, pero ya que puedes aportar algo, apórtale un trozo de tu vida".
La cita, que dio comienzo a las 17.00 horas, se desarrolló bajo el marco de una colaboración con la Cátedra de Cine de la Universidad de Oviedo, con el objetivo de acercar la realidad de la industria interpretativa a los futuros profesionales del sector. La jornada contó, además, con la asistencia de la consejera de Educación, Eva Ledo, quien ha acompañado a los alumnos en esta sesión de intercambio pedagógico.
Una vez concluido el encuentro, el actor riojano se desplazó a Avilés, para atender un compromiso similar con el público avilesino en el teatro Palacio Valdés. Este evento, a disfrutar a partir de las 20.00 horas, lo impulsó la Cátedra de Cine de Avilés.
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