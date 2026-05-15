La legendaria historia de Tarzán llega al teatro de la Laboral de Gijón con el musical "más salvaje"
"La obra está escrita desde el alma y pensada para conmover, deslumbrar y conectar con el público de todas las edades", ensalza su directora, Silvia Villáu
La legendaria historia de Tarzán llega a Gijón. El teatro de la Laboral acogerá el próximo 22 de mayo una función de "Tarzán, el musical". Será a las 20.30 horas. "Para esta nueva superproducción, 'Theatre Properties' ha creado un universo visual impactante: una selva que respira, que vive, que envuelve al espectador desde el primer segundo", señalan desde la organización. Gijón es una de las paradas de una gira que recorrerá más de treinta ciudades.
La obra a partir del clásico de Edgar Rice Burroughs está escrita y dirigida por Silvia Villáu, con música original compuesta por José Enrique de la Vega y "una puesta en escena que emocionará y hará disfrutar al espectador reviviendo esta gran historia de amor, amistad y familia". "Está escrita desde el alma y pensada para conmover, deslumbrar y conectar con el público de todas las edades; es mucho más que una aventura en la naturaleza", ensalza Silvia Villáu.
El musical es "un viaje de autodescubrimiento, empatía y respeto", continúa Villáu. Habrá música "vibrante y pegadiza" con "una partitura inédita que resonará durante mucho tiempo en el corazón de quienes la escuchen".
Quien está detrás del espectáculo, cuyas entradas se encuentran ya a la venta y que se representó el pasado mes de octubre en el Teatro Palacio Valdés, es "Theatre Properties", productora española veterana en musicales de gran formato y creadora del mítico "Peter El Musical".
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