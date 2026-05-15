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Manuel Jesús Álvarez y Xuan Niembro reciben sus premios de investigación Rosario de Acuña: "Son trabajos de gran nivel"

La obra del docente trata de la derecha política en la Transición y la del alumno, del pastoreo

Por la izquierda, Manuel Jesús Álvarez, Montserrat López Moro, Manuel Cobas y Xuan Niembro, durante el acto en la Escuela de Comercio.

Por la izquierda, Manuel Jesús Álvarez, Montserrat López Moro, Manuel Cobas y Xuan Niembro, durante el acto en la Escuela de Comercio. / LNE

Sergio García

La Escuela de Comercio acogió este viernes la entrega del XXVIII Premio de Investigación Rosario de Acuña, que en esta edición recayó en Manuel Jesús Álvarez García, profesor del instituto Doña Jimena y de la UNED, por su trabajo de investigación "¿En el Principio está todo? La difícil construcción de una 'nueva' derecha en la Transición: la formación de la Alianza Popular en Asturias (1976-1983)".

En la categoría educativa, el vencedor fue Xuan Niembro Caso, alumno del instituto Rey Pelayo, de Cangas de Onís. Su trabajo se tituló "El Cotu de Cuera. La historia del pastoreo". Daniel Santiago López, profesor del Departamento de Filosofía, fue su tutor en la investigación.

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Al acto acudió Montserrat López Moro, concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas. "Pone en valor el talento la investigación del alumnado y de quienes estudian nuestra realidad más cercana", aplaudieron desde el Ayuntamiento sobre el premio. El Consistorio también celebró el "gran nivel" de los trabajos ganadores.

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