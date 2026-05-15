Pase de antorcha en La Guía: Alejandro García Cueto-Felgueroso releva a Paulino Tuñón como presidente vecinal

Pase de antorcha en La Guía. Alejandro García Cueto-Felgueroso ya es, a todos los efectos, el presidente de la asociación vecinal del barrio ubicado en Somió. Toma el relevo del histórico Paulino Tuñón, que pone así fin a 16 años de servicio como presidente. García Cueto-Felgueroso encabezaba la única candidatura. Este viernes estaba prevista la asamblea extraordinaria para abordar el cambio, si bien no hizo falta. En su lugar hubo una reunión abierta con los vecinos.

Alejandro García Cueto-Felgueroso ejercía de vicepresidente en la anterior etapa. El abogado, que en 2023 optó a presidir el Real Club de Tenis de Gijón, afronta este periodo con varios objetivos, como incentivar la actividad social y cultural en La Guía.

En la directiva le acompañan Milagros Madiedo como vicepresidenta, Raquel Acón como secretaria, Eva Gómez como vicesecretaria, Francisco Miguel Baudor como tesorero y María Lobo como vicetesorera, además de seis vocales.