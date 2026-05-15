El plan municipal "Gijón confía alquilando" se relanza con bonificaciones fiscales y una nueva campaña informativa

Una nueva bonificación fiscal tras hallar Emvisa una aclaración legal que lo permite y una nueva campaña informativa para sumar adeptos. Guzmán Pendás, edil popular de Vivienda, anunció ayer estas dos medidas como palancas para relanzar "Gijón confía alquilando", el programa municipal que trata de incentivar que propietarios pongan en alquiler sus viviendas con el Ayuntamiento actuando como garante entre dueños e inquilinos.

Reprochó el popular los "ataques" recibidos por los resultados de este programa, con un único piso adscrito en sus tres meses de recorrido, y aseguró que "Alquilámoste", un programa similar gestionado por el Principado, deja un balance parecido. "En Gijón su resultado es un piso más que nosotros, dos en total, y con medio año en vigor y más presupuesto", aseguró el popular. Pendás estuvo acompañado por Andrés Ruiz, presidente local del PP, que acusó al consejero Ovidio Zapico (IU) de "maltratar a Gijón".

Pendás señaló que a su juicio aún es pronto para hacer balance del programa municipal y aseguró que, en cualquier caso, la crisis de vivienda es un problema extendido por todo el país. "Ahora quieren cargar a nuestras espaldas una competencia que es autonómica", reprochó el edil, que achacó con ironía a "los méritos legislativos de (Pedro) Sánchez" el actual problema habitacional. Reprochó las prórrogas al alquiler, que definió como una "expropiación temporal", y aseguró que la falta actual de vivienda en alquiler de larga duración se debe a la "incertidumbre jurídica". Lamentó las críticas recibidas en estos últimos días por parte de los grupos municipales de Izquierda Unida y de Podemos y aseguró que el plan municipal "complementa y no sustituye" otras iniciativas regionales o nacionales. "Deberían aplaudir la medida, pero su dogmatismo ideológico se lo impide", dijo.

El edil habló también de "Avilés alquila" un programa de la ciudad vecina con un diseño "exacto" al que se aplicó en "Gijón confía alquilando". "Las diferencias son que en Avilés el propietario selecciona al inquilino y que se permiten excepciones de hasta el 15 por ciento por encima del límite de renta. ¿Cuál de los dos programas es más social, entonces?", se preguntó Pendás.

"Gijón confía alquilando", ratificó el popular, se mantiene y se relanzará ahora con una nueva campaña de difusión y charlas informativas en equipamientos municipales. Pendás sospecha que uno de los problemas del programa hoy es que "mucha gente no lo conoce". A la vez, no obstante, se están valorando "ajustes" que en el futuro podría concretarse en un aumento del límite de renta mensual si así se considera, si bien antes se quiere estudiar cuál es "el precio medio real" del alquiler en Gijón. Además, señaló Pendás que Ángel Luis Benavente, al frente de Emvisa, consultó con la Dirección General de Tributos una duda técnica que fue respondida favorablemente: los propietarios que se adscriban a programas como "Gijón confía alquilando" pueden tener hasta un 70 por ciento de bonificación fiscal respecto al rendimiento económico de sus rentas. Destacó Pendás la labor de Benavente, que podrá ayudar a que otros ayuntamientos se sumen a esa mejora, y espera que ese nuevo incentivo impulse el plan.

Acusaciones a IU

Ruiz, por su parte, aseguró que Zapico es "un consejero en guerra contra Gijón". Lo acusó de querer "meter la piqueta en un colegio" en referencia al Inmaculada y el "Héroes del Simancas" y de "atacar" al Plan Llave. También reprochó el "trato inaceptable" del Principado, que a su juicio infrafinancia a Emvisa, y afirmó que el de IU "usa Gijón como laboratorio electoral para ver si saca mordisco a un PSOE desnortado". "La izquierda creen que Gijón es suya y no acepta que haya un gobierno de siglo contrario", dijo. Instó también al consejero a lanzar el plan de Ecojove, un programa anunciado hace años para impulsar vivienda pública con colaboración privada.