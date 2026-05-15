El Principado inicia el procedimiento para elegir la dirección del colegio gijonés de Nuevo Roces

La Consejería de Educación ha abierto el procedimiento para elegir la dirección del colegio público de Nuevo Roces, que echará a andar el próximo curso académico. La convocatoria ya aparece en el Boletín Oficial del Principado (BOPA), donde se señala que el centro contará inicialmente con once unidades, cuatro en Infantil y siete en la etapa de Primaria. "La implantación será progresiva alcanzándose previsiblemente en el curso 2027-2028 la línea 3, con nueve unidades de Infantil y 18 de Primaria, si bien esta estimación podría variar en función de la matriculación", se recalca en el documento.

Respecto a las bases para optar a la dirección, los aspirantes deberán haber ejercido funciones docentes como funcionario de carrera durante un período de al menos cinco años, en alguna de las enseñanzas de Educación Infantil y/o Primaria que se impartan en el centro durante el curso 2026-2027. También tienen que presentar "un proyecto de dirección que incluya los objetivos, las líneas de actuación y la evaluación del mismo para cuatro cursos académicos" y "deberán contar con la superación de un programa de formación sobre competencias para el desempeño de la función directiva de manera previa a su nombramiento o acreditar experiencia en el ejercicio de la función directiva con evaluación positiva de su trabajo de al menos un mandato". El plazo de presentación de las solicitudes y documentación será de quince días hábiles, contados a partir de este 16 de mayo.

El colegio de Nuevo Roces afronta su fase decisiva de obra. Finales de mayo es la fecha máxima para la conclusión de los trabajos y tanto desde la Consejería de Educación como desde la constructora Citanias apuntan que se llegará. La ejecución ya sobrepasa el 90 %. Tras la obra como tal, vendrá un mes de puesta a punto con la intención de entregar el proyecto al Principado el 1 julio de cara a amueblar el equipamiento.

El centro registró 203 solicitudes de matrícula durante el periodo de presentación de las preinscripciones. La Consejería de Educación abrió el proceso de admisión a todos los niveles en aras de realizar un diagnóstico real de la demanda por parte de las familias. En este caso, el curso con más peticiones fue tercero de Educación Infantil (5 años), con 33, seguido de segundo de Primaria, con 29.