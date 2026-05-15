"Recuperando en Asturias" pide al Principado declarar como bien público Santa María del Naranco: "No es de la iglesia"

El colectivo "Recuperando en Asturias", a través de sus responsables Txema Rosell y Paz Fernández, anunciaron este viernes en Gijón que con el apoyo de Izquierda Unida y a través del grupo parlamentario Sumar, con su diputado Rafa Cofiño, se solicitará por registro al Gobierno de España un listado completo de los bienes inmatriculados por la iglesia en el país. El grupo dice estar especialmente "interesado" en el patrimonio asturiano de la Iglesia y, especialmente, en el Prerrománico. "Nos interesa que se estudie en serio. Se da por hecho que el Prerrománico asturiano es de la Iglesia, así se refleja en el 'Libro blanco del Prerrománico' editado hace años por la consejería de Cultura, pero son Bienes de Interés Cultural, Patrimonio de la Humanidad, que han sido construidos y restaurados siempre con dinero público. Uno de ellos, el Palacio de Ramiro I, ni siquiera está inmatriculado", señaló Rosell.

El grupo, respecto a esto último, lanza una primera petición clara al Principado: "Les pedimos directamente que declaren Santa María del Naranco como bien de dominio público, y que lo hagan ya". La posible no inmatriculación de este inmueble trascendía el mes pasado a través de un estudio del periodista Aristóteles Moreno Villafaina y el profesor Antonio Manuel Rodríguez Ramos, en el que se señala que no existe constancia documental de que el complejo fuese jamás registrado por la Iglesia, dejándolo en una suerte de limbo legal.

Rosell señaló que su grupo ha hecho "reiteradas peticiones" para tener una lista completa de todos los bienes inmatriculados en el país y ahora cuentan con el apoyo de Izquierda Unida y de Sumar. "Difícilmente se puede intentar dar el paso de recuperar lo que puedan ser bienes de dominio público cuando no se conoce cuáles son", reprochó el portavoz. El colectivo lleva reclamando estos datos desde 2017.

En el caso de Asturias, no obstante, el grupo dice que sí se conoce "parte de lo que se ha inmatriculado", pero con matices. "Lo que falta ahora y lo que no se está haciendo es estudiar esa información. En ese sentido, le ofrecemos nuestro apoyo a todos los ayuntamientos para poderles facilitar la documentación que nosotros tengamos y entendemos que es labor suya, ineludible, la de detectar de esos bienes cuáles puedan ser propios de su ayuntamiento", razonó Rosell. Sobre Santa María del Naranco, criticó que "la Iglesia actúa como si fuera suyo y el Principado se lo permite". "El Gobierno de Asturias tiene que dar un paso adelante", aseguró.

Cofiño, por su lado, explicó que ya se había reunido con "Recuperando en Asturias" a finales del año pasado y que a raíz de ella se había presentado una pregunta parlamentaria que fue respondida de manera "insuficiente", sin los datos correctos. De ahí que ahora se opte por la vía del registro para "insistir" en la misma petición original. "Pensamos que es un tema de máxima relevancia", dijo.