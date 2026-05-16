Atún rojo salvaje: un manjar en Casa Ataulfo
"De Pura Madre", la primera sidra del año, se escancia ya en el conocido establecimiento
A.A.
Si hay un lugar en Gijón donde la tradición y la buena mesa marquen la diferencia, ese es Casa Ataulfo. Considerado uno de los templos gastronómicos de la ciudad por los amantes del mar, el establecimiento destaca por servir pescados y mariscos "como tienen que ser", frescos y de primerísima calidad.
Las sugerencias de este fin de semana pasan por el atún rojo salvaje. Es tiempo de que el "oro rojo" alcance su punto perfecto, así que no será de extrañar que solo los más rápidos puedan probarlo. En Ataulfo se preparan dos elaboraciones con él: la ventrisca a la plancha, servida con panadera y trigueros, y medallones de lomo de atún rojo, cocinados también a la plancha, con verduras y jengibre caramelizado. Ambas maneras de servirlo, diferentes, equivalen a poder disfrutar de todo el sabor de un manjar muy cotizado.
Además del atún rojo salvaje, otra de las recomendaciones de Ataulfo pasa por pedir rodaballo. Una generosa pieza de 9 kilos y medio hará las delicias de los comensales durante este fin de semana.
Como maridaje, "De Pura Madre" sobresale con respecto a otras opciones. "De Pura Madre" es la primera sidra del año, más viva, más fresca y con ese carácter que tiene cuando acaba de salir del tonel. Nadie dejará de probarla.
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