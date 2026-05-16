La auténtica pizza napolitana se saborea en Asturias
Hugo Suárez, al frente de Curuxera, es distinguido con el sello de calidad de AVPN
A.A.
En apenas unos años, Curuxera se ha convertido en la referencia de la pizza napolitana en Asturias. El proyecto liderado por Hugo Suárez cuenta actualmente con dos establecimientos, en Gijón y La Felguera, y destaca por una propuesta gastronómica basada en el respeto absoluto a la tradición napolitana, el cuidado de la masa y la selección de ingredientes de primera calidad.
Hugo Suárez, auténtico apasionado de la cultura pizzera de la región de Campania, ha sido recientemente distinguido con el sello de la Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), una de las certificaciones más prestigiosas del mundo de la pizza. Este reconocimiento acredita que el local cumple de forma estricta las normas tradicionales de elaboración de la auténtica pizza napolitana: desde el tipo de harina o mozzarella utilizada hasta la temperatura del horno y los tiempos de cocción.
Datos
CURUXERA GIJÓN C/ Marqués de Urquijo, 24 Tlfn. 984 081 099
CURUXERA LA FELGUERA C/ Julián Duro, 22 Tlfn. 985 69 66 25
Con esta distinción, Hugo Suárez se convierte en el primer maestro pizzero certificado por la AVPN en Asturias y uno de los pocos profesionales que poseen esta acreditación en España. Se trata, sin dudas de un reconocimiento internacional que sitúa a Curuxera en el mapa de aquellas pizzerías que preservan el modus operandi propio de una de las tradiciones pizzeras más valoradas en todo el mundo. Y lo mejor: desde el Principado.
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