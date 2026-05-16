El compartido aniversario de Hevia que abarrota el teatro Jovellanos de Gijón

Después de recorrer medio mundo con su "Tierra de Nadie", Hevia, el gaitero asturiano más universal , llegaba ayer al gijonés teatro Jovellanos para celebrar con el público el 25 º aniversario de aquel Platinum Europe Award con que se le reconoció el millón de copias vendidas en un año Un premio que fue un antes y un después en su carrera musical. El Jovellanos, con todas las entradas vendidas, respondió a su invitación a esa celebración compartida.

Hevia en los primeros minutos del concierto.

Una canción grabada en los años 60 y donde se podía oír la voz de Pepe Velasco, el abuelo del gaitero, fue la excusa perfecta para que el público diera la bienvenida al artista con una gran ovación. "Muchisimes gracies por honrarnos esta tarde con la vuesa presencia en el teatru Jovellanos de Xixón", respondía el gaitero adelantando ya que por el escenario iban a pasar muchos invitados. Uno de los primeros fue Frankie Delgado, al que confesó admirar desde que lo había visto en "Beleño" y que se quedó en el concierto como miembro de la banda. También hubo una dedicatoria especial para una de las personas del público: Armando Fernández, su profesor de gaita. Aquel docente, confesó Hevia, que trufaba sus clases de música con historias de épica popular.

Siguiendo esa enseñanza a Hevia le gusta explicar las canciones, de donde vienen y qué historias acontecen. Así presenta el "Fandangu os Llobos", antes de ir hacia el suroccidente de Asturias con unos "Bailes de Panderu" donde se une su banda formada por teclados, bateria, percusiones, violín y bajo. La presencia en el escenario se completa con la pareja de baile formada por Pau Santirso y María Vázquez.

El recital gijonés sigue con el "Pericote de Llanes" que sirve al artista para recordar la rivalidad que hay en Llanes entre los grupos y las comisiones de fiestas y arrancar carcajadas del público contando divertidas historias de gaiteros. Para la "Danza de San Xuan de Nieva" Hevia contó con la colaboración del compositor Ramón Prada, quien le ayudó mucho cuando empezó en 1 96 a grabar discos.

Marisa Valle Roso es la siguiente invitada sobre las tablas del Jovellanos. Juntos hacen "La panderetera", un conocido tema compuesto por Juan Martínez Abades, un gijonés que además de compositor era pintor. Para la canción "Con los hilos de la Luna", Hevia se acompaña a la guitarra y voz de Liuba María Hevia. A los emigrantes dedicaron el tema los que sin serlo de sangre se consideran familia.

La presentación de la banda llegó entre los ecos de la canción más famosa del dinero "Busindre Reel": Frankie Delgado al buzuki y la viola, el doctor Rebolleda al piano, Paco Amieva, al bajo y su hermana María José Hevia a la percusión.

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La traca final del concierto arrancó con la banda de gaitas "Villa de Xixón" subiendo al escenario para interpretar "Busindre Reel". Un primer bis con "El garrotín" contando con la Banda de Gaitas de Candás para seguir con "La marcha del 2 de mayo" y rematar compartiendo con el público el "Asturias, patria querida".