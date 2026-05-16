Fallece Mariemi Fernández, la voz inconfundible que narró la historia de la ciudad desde Radio Gijón

La radio gijonesa llora la pérdida de una de sus voces más icónicas de la segunda mitad del siglo XX. María Emilia Fernández Alonso, conocida popularmente como Mariemi Fernández, falleció este sábado, 16 de mayo, en Gijón, a los 86 años de edad. Quien fuera durante décadas uno de los pilares fundamentales de la histórica Radio Gijón (la antigua EAJ-34, adscrita a la Cadena COPE desde 1987), deja un legado imborrable en las ondas asturianas tras una trayectoria marcada por el rigor periodístico y una profunda conexión con su ciudad adoptiva, ya que pese a no ser gijonesa de nacimiento ella sí se consideraba como tal, ya que desarrolló en la villa toda su vida profesional y personal al recalar en ella en la más tierna infancia.

Mariemi Fernández fue uno de los grandes baluartes de la radiofonía local, especializándose en la información política y social difícil en estos términos, los años 60 y 70 del siglo XX. Su labor frente al micrófono la convirtió en testigo de excepción del nacimiento de la democracia y de la transformación industrial de Gijón. Su profesionalidad fue reconocida con la prestigiosa Antena de Plata 1991 a su trayectoria, un galardón que premiaba una vida dedicada al servicio de la información desde la emisora decana de la ciudad.

Nacida en Sama de Langreo en 1940, Mariemi llegó a Gijón con apenas ocho años. Aunque estudió Magisterio en Ávila, su destino cambió en 1962 cuando, tras un breve paso por Radio Langreo, se presentó a unas oposiciones para Radio Gijón. Entre una multitud de aspirantes, su voz y su técnica la hicieron valedora de la plaza. "Tenía buena voz, aunque lo más importante era saber leer de manera que no se notara que lo hacías", recordaba la periodista en una entrevista concedida a este periódico en 2017, donde repasaba sus hitos profesionales.

Durante sus años en activo, Mariemi "pateó" la calle con el micrófono en mano, cubriendo la gestión de alcaldes como José Manuel Palacio y Vicente Álvarez Areces, y narrando momentos críticos para la ciudad, como los conflictos laborales de Naval Gijón. Sobre la dureza del oficio periodístico, confesaba también en aquella pieza informativa que "cuesta trabajo dar malas noticias, no quisieras y se sufre", haciendo hincapié en que "la lucha de aquellos hombres (los trabajadores de Naval Gijón) por conservar el empleo y los astilleros fue muy importante".

Pese a ser una "soltera convencida", como ella misma se definía, Mariemi era una mujer profundamente familiar que disfrutaba de sus numerosos sobrinos. Se describía como una persona introvertida y tímida, pero de una honestidad inquebrantable que le permitió mantener excelentes relaciones con compañeros y rivales de profesión. Admiradora de figuras como Casimiro Álvarez o Menchu Álvarez del Valle, siempre defendió la radio como un medio insustituible. "La televisión te quita de hacer cosas y la radio no", afirmaba con convicción.

El último adiós a la narradora radiofónica tendrá lugar este domingo, día 17, a las dos de la tarde en el Salón de actos del Tanatorio Gijón-Cabueñes, donde se celebrará un acto de despedida de cuerpo presente antes de proceder a la incineración de los restos para su eterno descanso.