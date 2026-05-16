Gijón presenta el catálogo de "Convivium", el legado científico de la exposición arqueológica

El Palacio de Revillagigedo acogió este viernes la presentación oficial del catálogo de la exposición "Convivium: Arqueología de la dieta mediterránea", que se desarrolla estos meses en la ciudad a través de diversas actividades y conferencias. El objetivo de esta publicación es preservar el conocimiento generado por una muestra que, hasta la fecha, supera los 10.000 visitantes que han pasado por las propuestas ofrecidas.

La concejala de Cultura, Montserrat López Moro, destacó que este proyecto es fruto de una "alianza institucional ejemplar", subrayando el trabajo conjunto entre museos y organismos científicos para acercar la investigación al ciudadano, como es el caso del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que organiza las actividades. La investigadora de la institución y coordinadora de las actividades, Almudena Orejas, explicó que el catálogo no es solo un registro visual, sino una obra de investigación profunda que involucra a un centenar de profesionales.

Según detalló Orejas, el volumen se divide en tres bloques fundamentales que reflejan el espíritu de la exposición. El primer bloque está dedicado a los patrimonios inmateriales, con especial atención a la dieta mediterránea y la cultura de la sidra (recientemente integrada en el proyecto). El segundo bloque reproduce el itinerario de la exposición, guiando al lector a través de capítulos que emulan la experiencia de una comida: el aperitivo, la carta, el mercado, la despensa, la cocina y la mesa. Finalmente, la obra incluye un catálogo clásico de piezas, que documenta los objetos originales cedidos por diversas instituciones nacionales para la exhibición.

El acto concluyó vinculando este lanzamiento con la celebración del Día Internacional de los Museos, reafirmando el compromiso de Gijón con la divulgación del patrimonio arqueológico y científico. En el acto también participaron el director de la Fundación Municipal de Cultura, Aitor Martínez Valdajos, y la directora de los Museos Arqueológicos de Gijón, Paloma García, además de contar con la presencia de la coordinadora regional del CSIC, María Fernández, entre el público.