La Lotería Nacional deja 120.000 euros en Gijón con un segundo premio

El sorteo de la Lotería Nacional sonríe a Gijón. Un puesto de lotería de la calle Ezcurdia ha vendido un segundo premio, valorado en 120.000 euros, en el sorteo de esta jornada de sábado. Raquel Rodríguez, una de las dueñas del negocio, celebra la noticia, pero adelanta que el afortunado tiene muchos rostros posibles. "No sabemos quién se llevó el premio ni si se llevó varios números. Justo para el sorteo del sábado vendemos bastante lotería", señala la responsable.

El número premiado es el 36.848 y dejó premios por otras quince localidades del país, principalmente en ciudades de Andalucía. En Gijón la suerte cayó en un único negocio, el de la calle Ezcurdia, número 98. Málaga vendió el mismo premio en cuatro administraciones de lotería, al igual que Cádiz, y Asturias se reparte este premio con la también localidad del norte Cartes, en Cantabria, y con Ayegui, en Navarra. Han resultado también ganadores clientes de Sevilla, Las Palmas, Lleida y Guadalajara.

Rodríguez explica que estos 120.000 euros de premio se quedan ahora en su podium reciente. El último premio de lotería vendido por su negocio fue en enero de 2025, en el Sorteo del Niño, con un tercer premio, que implica una cuantía económica menor.

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El sorteo de la Lotería Nacional es uno de los que tiene más historia en España. Se juega los jueves y los sábados aunque también hay sorteos extraordinarios como el de Navidad. Participar es sencillo. En los ordinarios y en los extraordinarios puedes hacerlo tanto en las administraciones de Lotería repartidas por toda España como a través de la página web de Loterías del Estado y otras plataformas.