El Principado ve "una mala noticia" la inclusión de la Casa de la Maqueta de la Laboral en la "lista roja" de patrimonio

"Se alerta ahora de algo de lo que nosotros llevamos años avisando. La Casa de la Maqueta está por caerse". Lo dice Manuel Nevares, presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Laboral, en referencia a la inclusión de este inmueble en la llamada "lista roja" de Hispania Nostra, una entidad que recopila elementos patrimoniales en riesgo de desaparición por su deterioro. El historiador Héctor Blanco, otro de los antiguos defensores de esta construcción, había presentado el inmueble al grupo y ahora, tras haber superado los filtros de la entidad, se cataloga oficialmente como en estado de "abandono" y "en fase de ruina". La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, juzga como una "mala noticia" la inclusión de esta construcción en la lista y el gobierno local señala que "se está valorando" su recuperación en el marco del proyecto que se está diseñando para reabrir la piscina de la Laboral.

Blanco considera que la inclusión en la "lista roja" supone "constatar" el deterioro, por otra parte "evidente", de un inmueble que lleva décadas abandonado. "Ahora esto ya trasciende lo que sería una opinión personal, porque Hispania Nostra tiene un comité científico que contrasta toda la información que recibe", señala. A su juicio, la construcción precisa "de una intervención de urgencia" para que no se caiga y, a la vez, de un "proyecto de recuperación serio" para que vuelva a tener un uso continuado. "Si se arregla y no se usa, va a volver a deteriorarse", razona. Entiende que, como paso más urgente, la construcción debería andamiarse para asegurar que no se viene abajo.

A juicio del historiador, de hecho, si la Casa de la Maqueta no tuviese una cúpula de ladrillo y se hubiese edificado con las pautas constructivas habituales de la época, "a día de hoy solo quedarían en pie las paredes". Cree, cualquier caso, que el inmueble "tiene los días contados" y que corre ya el riesgo de sufrir derrumbes. Señala también que, en su origen, la Casa de la Maqueta se construyó de acuerdo a su nombre: se concibió como una suerte de recibidor para visitantes y en ella se albergaba una maqueta del complejo de la Laboral, por entonces en obras. La idea era promocionar el alcance de una gran construcción y explicarse su contenido a la ciudad y sus visitantes. Años después la construcción se adaptó como espacio de vivienda y, en torno a los años 80, dejó de tener uso.

La consejera, por su parte, señala que se trata de un edificio "muy singular", de lo primero que se construyó en la Laboral, y que como el resto del conjunto es un Bien de Interés Cultural. Gutiérrez recordó que la Casa de la Maqueta se cedió al Ayuntamiento de Gijón junto a la zona deportiva de Laboral, pero al margen de la responsabilidad por su conservación destacó el problema que supone esta inclusión en la lista en el proceso de lograr el reconocimiento de Patrimonio Mundial para el conjunto arquitectónico. "En ese contexto, no voy a negar que me preocupa la inclusión de la casa de maquetas en la lista roja, es algo que no favorece en nada", concluyó. Desde el Patronato Municipal Deportivo, por su lado, señalaban ayer que el futuro proyecto en fase de diseño para recuperar la piscina permite aún incluir este elemento, y que se está valorando.