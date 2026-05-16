Un régimen sancionador reforzado para luchar contra el maltrato animal en Gijón y reducir conflictos vecinales por las mascotas

Tras un largo, y en algunos momentos polémico, proceso de participación que supuso analizar alrededor de 700 aportaciones de entidades y particulares sobre un borrador inicial, ayer daba comienzo la tramitación formal de la ordenanza de Protección y Bienestar Animal con la presentación a los grupos municipales en la comisión de Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente del proyecto normativo aprobado por la Junta de Gobierno. Los grupos tendrán hasta el 5 de junio para presentar sus enmiendas. La intención del edil de Medio Ambiente, el popular Rodrigo Pintueles, es tener la aprobación inicial del Pleno a la ordenanza antes del verano. Gijón tiene más de 37.000 perros y 11.000 gatos registrados. Números que avalan la trascendencia de esta nueva normativa.

Una ordenanza donde, destacó Pintueles, se refuerza el régimen sancionador para garantizar la consecución de sus objetivos: mayor protección de los animales frente al abandono y el maltrato, incrementar la responsabilidad de los propietarios, velar por unos espacios públicos más limpios y cuidados y reducir los conflictos vecinales alrededor de las mascotas. Y una ordenanza que en base a la aplicación de la ley de Protección de los Derechos y Bienestar Animal, aprobada en 2023, considera a los animales seres sintientes.

Ese refuerzo del régimen sancionador no tiene tanto que ver con un incremento de las cuantías de las multas como con los comportamientos que ahora serán motivo de sanción. Así promover la reproducción de gatos en colonias felinas, ocasionar la muerte de un animal por acción u omisión, adiestrar animales para espectáculos o peleas o usarlos para trabajos que les puedan generar dolor o sufrimiento se convierten en infracciones muy graves castigadas con multas de 1.501 a 3.000 euros.

Las multas por infracciones leves irán de los 100 a los 750 euros. Una infracción leve es, por ejemplo, ir con el perro suelto en zonas no permitidas. En este caso la sanción varía dependiendo de que el animal pese más o menos de 20 kilos. También son leves los incumplimientos de otras obligaciones fijadas en la ordenanza como no dejar sin supervisión al animal en el domicilio más de tres días seguidos (no más de 24 horas para los perros), no dejar animales cerrados en coches salvo que sea de manera puntual, a la sombra y menos de cuatro horas, y esterilizar y poner microchip a los gatos antes de los seis meses.

También son infracciones leves el incumplimiento de las normas de convivencia que se fijan en el proyecto normativo con que las mascotas no pueden beber directamente de fuentes publicas, bañarse en fuentes o lavaderos o asearse en el espacio público y los propietarios deben pedir permiso a otros usuarios antes de subirse a un ascensor.

Atención en una colonia de gatos. / Juan Plaza

Económicamente las sanciones graves están castigadas con multas de 751 a 1.500 euros . Por ejemplo, dejar más de 12 horas a un animal atado en un recinto cerrado, mantener más de ocho horas seguidas a un perro o un gato en una terraza o balcón, el uso de animales en escaparates como reclamo o el abandono de cadáveres en un espacio público o en contenedores de basura.

Los hurones se unen a los perros y los gatos

Otros datos a tener en cuenta es que con esta ordenanza los hurones pasan a tener la condición de animales de compañía y deben llevar microchip y que quienes vayan de paseo con un perro deben llevar obligatoriamente bolsa para meter los excrementos, agua para diluir la orina y una correa con una longitud máxima de dos metros. En cuanto al número de animales que se pueden tener en una casa la ordenanza se remite a la normativa autonómica.

La solución a la polémica de los canes en las playas

Una de las novedades de la ordenanza, que busca solventar problemas de inseguridad jurídica, es que será un acuerdo de la Junta de Gobierno el que determine cuales, y por cuanto tiempo, serán los espacios públicos reservados al esparcimiento de los perros. Incluidas las playas urbanas. Precisamente la posibilidad de que los perros pudieran bajar al arenal de San Lorenzo las noches de verano y de que la playa del Rinconín dejará de ser playa libre para perros todo el año fue motivo de una gran polémica social con opiniones enfrentadas en ambos sentidos. Y política, dentro del propio equipo de gobierno, con un llamamiento desde Foro al PP a dejar las cosas como estaban en ese aspecto.

En su intervención en comisión, Pintueles reivindicó que propuestas así solo eran elementos de participación y debate en el marco del análisis de un borrador. Nunca acciones ya comprometidas en la ordenanza ni con el respaldo del gobierno. En todo caso, el concejal popular dijo asumir la responsabilidad "si no hemos conseguido comunicar que ese era el espíritu del proceso de escucha y por ello se han generado polémicas o expectativas infundadas en algunos colectivos".